https://ria.ru/20210221/tbilisi-1598491706.html

В Тбилиси восемь человек задержали за попытку расставить палатки

В Тбилиси восемь человек задержали за попытку расставить палатки

Сотрудники правоохранительных органов в Грузии задержали восемь человек, пытавшихся расставить палатки перед зданием законодательного органа в Тбилиси, сообщает РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T16:52

2021-02-21T16:52

2021-02-21T16:52

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 21 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Грузии задержали восемь человек, пытавшихся расставить палатки перед зданием законодательного органа в Тбилиси, сообщает МВД."Сегодня во время акции протеста перед законодательным собранием сотрудники правоохранительных органов задержали 8 человек по статье 173 КоАП (неподчинение законному запросу сотрудника правоохранительных органов)",- сказано в заявлении пресс-службы МВД.Ведомство призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов."Патрульная полиция неоднократно предлагала протестующим альтернативное место для установки палатки. Примечательно, что протестующими были установлены палатки на прилегающей к зданию законодательного органа территории в течение нескольких месяцев, но полиция им не мешала. Что касается установки палатки перед зданием парламента, согласно закону Грузии "О полиции", в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка, предотвращения нарушений закона протестующим запрещено ставить палатку перед зданием законодательной власти",- говорится в заявлении МВД.Представители оппозиционных партий и их сторонники уже третий день пытаются расставить палатки перед парламентом с требованием назначить досрочные парламентские выборы. Правоохранительные органы не разрешают им этого, из-за чего ситуация периодически обостряется и полиции приходится задерживать протестующих.

https://ria.ru/20210219/tbilisi-1598248597.html

https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596307100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тбилиси, грузия, в мире