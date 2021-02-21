https://ria.ru/20210221/tbilisi-1598491706.html
В Тбилиси восемь человек задержали за попытку расставить палатки
В Тбилиси восемь человек задержали за попытку расставить палатки
Сотрудники правоохранительных органов в Грузии задержали восемь человек, пытавшихся расставить палатки перед зданием законодательного органа в Тбилиси, сообщает РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:52
2021-02-21T16:52
2021-02-21T16:52
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580945108_2:0:1227:689_1920x0_80_0_0_bfffd3ae820252ae30bb1d6a15ea18f6.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Грузии задержали восемь человек, пытавшихся расставить палатки перед зданием законодательного органа в Тбилиси, сообщает МВД."Сегодня во время акции протеста перед законодательным собранием сотрудники правоохранительных органов задержали 8 человек по статье 173 КоАП (неподчинение законному запросу сотрудника правоохранительных органов)",- сказано в заявлении пресс-службы МВД.Ведомство призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов."Патрульная полиция неоднократно предлагала протестующим альтернативное место для установки палатки. Примечательно, что протестующими были установлены палатки на прилегающей к зданию законодательного органа территории в течение нескольких месяцев, но полиция им не мешала. Что касается установки палатки перед зданием парламента, согласно закону Грузии "О полиции", в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка, предотвращения нарушений закона протестующим запрещено ставить палатку перед зданием законодательной власти",- говорится в заявлении МВД.Представители оппозиционных партий и их сторонники уже третий день пытаются расставить палатки перед парламентом с требованием назначить досрочные парламентские выборы. Правоохранительные органы не разрешают им этого, из-за чего ситуация периодически обостряется и полиции приходится задерживать протестующих.
https://ria.ru/20210219/tbilisi-1598248597.html
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596307100.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580945108_270:0:1189:689_1920x0_80_0_0_f87517282eb0cc44db4e19c0e24cab22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 21 фев - РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов в Грузии
задержали восемь человек, пытавшихся расставить палатки перед зданием законодательного органа в Тбилиси
, сообщает МВД.
"Сегодня во время акции протеста перед законодательным собранием сотрудники правоохранительных органов задержали 8 человек по статье 173 КоАП (неподчинение законному запросу сотрудника правоохранительных органов)",- сказано в заявлении пресс-службы МВД.
Ведомство призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.
"Патрульная полиция неоднократно предлагала протестующим альтернативное место для установки палатки. Примечательно, что протестующими были установлены палатки на прилегающей к зданию законодательного органа территории в течение нескольких месяцев, но полиция им не мешала. Что касается установки палатки перед зданием парламента, согласно закону Грузии "О полиции", в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка, предотвращения нарушений закона протестующим запрещено ставить палатку перед зданием законодательной власти",- говорится в заявлении МВД.
Представители оппозиционных партий и их сторонники уже третий день пытаются расставить палатки перед парламентом с требованием назначить досрочные парламентские выборы. Правоохранительные органы не разрешают им этого, из-за чего ситуация периодически обостряется и полиции приходится задерживать протестующих.