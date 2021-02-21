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В Тбилиси восемь человек задержали за попытку расставить палатки
В Тбилиси восемь человек задержали за попытку расставить палатки
Сотрудники правоохранительных органов в Грузии задержали восемь человек, пытавшихся расставить палатки перед зданием законодательного органа в Тбилиси, сообщает РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:52
2021-02-21T16:52
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ТБИЛИСИ, 21 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Грузии задержали восемь человек, пытавшихся расставить палатки перед зданием законодательного органа в Тбилиси, сообщает МВД."Сегодня во время акции протеста перед законодательным собранием сотрудники правоохранительных органов задержали 8 человек по статье 173 КоАП (неподчинение законному запросу сотрудника правоохранительных органов)",- сказано в заявлении пресс-службы МВД.Ведомство призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов."Патрульная полиция неоднократно предлагала протестующим альтернативное место для установки палатки. Примечательно, что протестующими были установлены палатки на прилегающей к зданию законодательного органа территории в течение нескольких месяцев, но полиция им не мешала. Что касается установки палатки перед зданием парламента, согласно закону Грузии "О полиции", в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка, предотвращения нарушений закона протестующим запрещено ставить палатку перед зданием законодательной власти",- говорится в заявлении МВД.Представители оппозиционных партий и их сторонники уже третий день пытаются расставить палатки перед парламентом с требованием назначить досрочные парламентские выборы. Правоохранительные органы не разрешают им этого, из-за чего ситуация периодически обостряется и полиции приходится задерживать протестующих.
https://ria.ru/20210219/tbilisi-1598248597.html
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тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси восемь человек задержали за попытку расставить палатки

16:52 21.02.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
Сотрудники полиции возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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ТБИЛИСИ, 21 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Грузии задержали восемь человек, пытавшихся расставить палатки перед зданием законодательного органа в Тбилиси, сообщает МВД.
"Сегодня во время акции протеста перед законодательным собранием сотрудники правоохранительных органов задержали 8 человек по статье 173 КоАП (неподчинение законному запросу сотрудника правоохранительных органов)",- сказано в заявлении пресс-службы МВД.
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Ведомство призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.
"Патрульная полиция неоднократно предлагала протестующим альтернативное место для установки палатки. Примечательно, что протестующими были установлены палатки на прилегающей к зданию законодательного органа территории в течение нескольких месяцев, но полиция им не мешала. Что касается установки палатки перед зданием парламента, согласно закону Грузии "О полиции", в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка, предотвращения нарушений закона протестующим запрещено ставить палатку перед зданием законодательной власти",- говорится в заявлении МВД.
Представители оппозиционных партий и их сторонники уже третий день пытаются расставить палатки перед парламентом с требованием назначить досрочные парламентские выборы. Правоохранительные органы не разрешают им этого, из-за чего ситуация периодически обостряется и полиции приходится задерживать протестующих.
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