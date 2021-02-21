https://ria.ru/20210221/tamozhnya-1598518696.html

ФТС опровергла сообщения о задержках при ввозе цветов в Россию

ФТС опровергла сообщения о задержках при ввозе цветов в Россию

Оформление цветочной продукции, ввозимой в Россию, происходит без задержек, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T22:22

2021-02-21T22:22

2021-02-21T22:35

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Оформление цветочной продукции, ввозимой в Россию, происходит без задержек, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России."Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий", - говорится в сообщении.Информация о якобы задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности, отмечает ведомство."Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭД) выпустили более 1453 тонн срезанных цветов и бутонов - в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 тонны) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн)", - добавляется в сообщении.Уточняется, что в Московском областном ЦЭД и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, а также предприняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска. "В результате товар выпускается день в день", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/roza-1598358920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика