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ФТС опровергла сообщения о задержках при ввозе цветов в Россию
ФТС опровергла сообщения о задержках при ввозе цветов в Россию
Оформление цветочной продукции, ввозимой в Россию, происходит без задержек, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T22:22
2021-02-21T22:35
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Оформление цветочной продукции, ввозимой в Россию, происходит без задержек, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России."Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий", - говорится в сообщении.Информация о якобы задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности, отмечает ведомство."Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭД) выпустили более 1453 тонн срезанных цветов и бутонов - в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 тонны) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн)", - добавляется в сообщении.Уточняется, что в Московском областном ЦЭД и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, а также предприняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска. "В результате товар выпускается день в день", - добавляется в сообщении.
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика

ФТС опровергла сообщения о задержках при ввозе цветов в Россию

22:22 21.02.2021 (обновлено: 22:35 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкПограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владимир Горовых
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Оформление цветочной продукции, ввозимой в Россию, происходит без задержек, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий", - говорится в сообщении.
Информация о якобы задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности, отмечает ведомство.
"Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭД) выпустили более 1453 тонн срезанных цветов и бутонов - в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 тонны) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн)", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в Московском областном ЦЭД и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, а также предприняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска. "В результате товар выпускается день в день", - добавляется в сообщении.
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