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В Челябинске задержали мужчину, стрелявшего из окон дома
В Челябинске задержали мужчину, стрелявшего из окон дома
Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окон жилого дома в Челябинске, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщили РИА Новости в воскресенье в РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T19:47
2021-02-21T19:47
2021-02-21T19:47
россия
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челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окон жилого дома в Челябинске, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным источника в правоохранительных органах, мужчина совершил несколько выстрелов из квартиры жилого дома, из окна и с балкона."Задержанным оказался ранее не судимый 39-летний мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала собеседница агентства.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, уточнила она.Также в полиции добавили, что все разрешительные документы на оружие у него есть.
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россия, гумвд, челябинск, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев - РИА Новости.
Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окон жилого дома в Челябинске
, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России
по региону.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина совершил несколько выстрелов из квартиры жилого дома, из окна и с балкона.
"Задержанным оказался ранее не судимый 39-летний мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала собеседница агентства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, уточнила она.
Также в полиции добавили, что все разрешительные документы на оружие у него есть.