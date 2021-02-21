https://ria.ru/20210221/strelba-1598508027.html

В Челябинске задержали мужчину, стрелявшего из окон дома

В Челябинске задержали мужчину, стрелявшего из окон дома

Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окон жилого дома в Челябинске, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщили РИА Новости в воскресенье в РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T19:47

2021-02-21T19:47

2021-02-21T19:47

россия

гумвд

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окон жилого дома в Челябинске, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным источника в правоохранительных органах, мужчина совершил несколько выстрелов из квартиры жилого дома, из окна и с балкона."Задержанным оказался ранее не судимый 39-летний мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала собеседница агентства.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, уточнила она.Также в полиции добавили, что все разрешительные документы на оружие у него есть.

https://ria.ru/20210221/strelba-1598502930.html

россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, челябинск, происшествия