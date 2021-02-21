https://ria.ru/20210221/ssj-1598456407.html
Новая бизнес-версия SSJ появится в 2021 году, заявил Мантуров
Новая бизнес-версия SSJ появится в 2021 году, заявил Мантуров
Новая бизнес-версия самолёта SSJ появится во второй половине года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:38
2021-02-21T10:38
2021-02-21T10:38
россия
денис мантуров
sukhoi superjet
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Новая бизнес-версия самолёта SSJ появится во второй половине года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."У нас в этом году появляется новая версия бизнес-SSJ-VIP, с шарклетами, с дополнительными баками и разными опциями, демонстрационный самолет появится во второй половине года. Я думаю, по этой версии будет достаточное количество желающих, потому что цена-качество очень конкурентные", - сказал Мантуров.
https://ria.ru/20210120/ssj100-1593790095.html
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россия, денис мантуров, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика