Новая бизнес-версия SSJ появится в 2021 году, заявил Мантуров

"У нас в этом году появляется новая версия бизнес-SSJ-VIP, с шарклетами, с дополнительными баками и разными опциями, демонстрационный самолет появится во второй половине года. Я думаю, по этой версии будет достаточное количество желающих, потому что цена-качество очень конкурентные", - сказал Мантуров.