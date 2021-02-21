https://ria.ru/20210221/sportmaster-1598467374.html

Бизнесмен рассказал о последствиях санкций Украины против "Спортмастера"

Бизнесмен рассказал о последствиях санкций Украины против "Спортмастера"

Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T12:50

2021-02-21T12:50

2021-02-21T12:50

александр меламуд

спортмастер

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/29/1551552906_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_c3ace37b486e93f340b78b5459b6a18e.jpg

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети "Спортмастер" совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд.Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.По данным Меламуда, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети.Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заверил его, что компания была абсолютно "законопослушной" - "ни кривых схем, ни зарплат в конвертах", "платили все налоги, соцстрах, пенсионный", "не лезли в политику".СНБО Украины в пятницу решила ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.

https://ria.ru/20210220/ukraine-1598340266.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр меламуд, спортмастер, владимир зеленский, украина, в мире