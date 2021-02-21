https://ria.ru/20210221/sportmaster-1598467374.html
Бизнесмен рассказал о последствиях санкций Украины против "Спортмастера"
Бизнесмен рассказал о последствиях санкций Украины против "Спортмастера"
Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:50
2021-02-21T12:50
2021-02-21T12:50
александр меламуд
спортмастер
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/29/1551552906_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_c3ace37b486e93f340b78b5459b6a18e.jpg
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети "Спортмастер" совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд.Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.По данным Меламуда, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети.Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заверил его, что компания была абсолютно "законопослушной" - "ни кривых схем, ни зарплат в конвертах", "платили все налоги, соцстрах, пенсионный", "не лезли в политику".СНБО Украины в пятницу решила ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.
https://ria.ru/20210220/ukraine-1598340266.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/29/1551552906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f16f2c51fb06b1134caacdbe9b8c4e87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр меламуд, спортмастер, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости.
Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина
потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети "Спортмастер
" совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд
.
Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского
против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.
По данным Меламуда, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети.
Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заверил его, что компания была абсолютно "законопослушной" - "ни кривых схем, ни зарплат в конвертах", "платили все налоги, соцстрах, пенсионный", "не лезли в политику".
"Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около четырёх тысяч человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!" - написал Меламуд в своем Facebook.
СНБО Украины в пятницу решила ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.