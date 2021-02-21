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Бизнесмен рассказал о последствиях санкций Украины против "Спортмастера"
Бизнесмен рассказал о последствиях санкций Украины против "Спортмастера"
Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:50
2021-02-21T12:50
александр меламуд
спортмастер
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети "Спортмастер" совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд.Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.По данным Меламуда, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети.Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заверил его, что компания была абсолютно "законопослушной" - "ни кривых схем, ни зарплат в конвертах", "платили все налоги, соцстрах, пенсионный", "не лезли в политику".СНБО Украины в пятницу решила ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.
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александр меламуд, спортмастер, владимир зеленский, украина, в мире

Бизнесмен рассказал о последствиях санкций Украины против "Спортмастера"

12:50 21.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников"Спортмастер"
Спортмастер - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети "Спортмастер" совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд.
Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.
По данным Меламуда, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети.
Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заверил его, что компания была абсолютно "законопослушной" - "ни кривых схем, ни зарплат в конвертах", "платили все налоги, соцстрах, пенсионный", "не лезли в политику".
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"Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около четырёх тысяч человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!" - написал Меламуд в своем Facebook.

СНБО Украины в пятницу решила ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.
 
Александр МеламудСпортмастерВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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