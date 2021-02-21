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Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T01:54
2021-02-21T02:40
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
спортмастер
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, являющейся головной организацией для сети "Спортмастер". Указ опубликован на сайте офиса украинского президента.Компании, согласно указу, запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по территории страны. Ограничения вводятся сроком на три года.Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Как заявил РИА Новости член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, последние санкции Украины против физических и юридических лиц показывают, что Киев намерен бороться с любыми пророссийскими партиями в стране и ориентироваться в своей внешней политике на Запад.По мнению Безпалько, в решении СНБО в значительной степени прослеживается влияние внешнеполитического фактора, поскольку Медведчук - "политик, который представлял, пожалуй, единственную пророссийскую силу на Украине"."Что могло послужить триггером, сложно сказать. Скорее всего, в данной ситуации это было не чисто украинским решением. Это было решение, которое зависело от внутрироссийской ситуации, от переговоров Москвы с лидерами западных государств, а также связано, вероятно, с экономическими событиями, такими как строительство "Северного потока 2" и другими", - предположил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210221/nefteprovod-1598437168.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, спортмастер, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"

01:54 21.02.2021 (обновлено: 02:40 21.02.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, являющейся головной организацией для сети "Спортмастер". Указ опубликован на сайте офиса украинского президента.
Компании, согласно указу, запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по территории страны. Ограничения вводятся сроком на три года.
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Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами.
Как заявил РИА Новости член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, последние санкции Украины против физических и юридических лиц показывают, что Киев намерен бороться с любыми пророссийскими партиями в стране и ориентироваться в своей внешней политике на Запад.
По мнению Безпалько, в решении СНБО в значительной степени прослеживается влияние внешнеполитического фактора, поскольку Медведчук - "политик, который представлял, пожалуй, единственную пророссийскую силу на Украине".
"Что могло послужить триггером, сложно сказать. Скорее всего, в данной ситуации это было не чисто украинским решением. Это было решение, которое зависело от внутрироссийской ситуации, от переговоров Москвы с лидерами западных государств, а также связано, вероятно, с экономическими событиями, такими как строительство "Северного потока 2" и другими", - предположил собеседник агентства.
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