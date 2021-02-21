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Житель Украины закопался в снегу в попытке спрятаться от полицейских

Житель Украины закопался в снегу в попытке спрятаться от полицейских

Подозреваемый в краже автозапчастей в украинском Львове пытался спрятаться от правоохранителей, закопавшись в снегу, передает пресс-служба патрульной полиции... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T20:37

2021-02-21T20:37

2021-02-21T20:37

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Подозреваемый в краже автозапчастей в украинском Львове пытался спрятаться от правоохранителей, закопавшись в снегу, передает пресс-служба патрульной полиции Львовской области."Сегодня, около 7 часов утра (8.00 мск - ред.), патрульные первого батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лица, которые присели возле автомобиля Mazda. Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и начали убегать. Патрульные начали догонять их", - сообщила пресс-служба в Facebook.Уточняется, что одного из них задержали практически сразу. "Второго - через 10 минут. 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции №2 Львовского городского управления полиции. Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и ценную запчасть. Ее цена ориентировочно 40-50 тысяч гривен (1,4-1,8 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении.По предварительной информации, эти лица причастны еще к нескольким похожим эпизодам. Их задержали.

https://ria.ru/20201224/pogonya-1590704857.html

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львовская область, львов, украина, в мире