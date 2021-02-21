https://ria.ru/20210221/sneg-1598501324.html

Снегоуборочная техника готовится к подметанию дорог в Москве

Снегоуборочная техника готовится к подметанию дорог в Москве

Снегоуборочная техника выйдет на дороги Москвы в 16.00, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, сообщается в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:54

2021-02-21T15:54

2021-02-21T18:28

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Снегоуборочная техника выйдет на дороги Москвы в 16.00, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы."По уточненному прогнозу синоптиков, до полуночи прирост снега в столице составит до 4 сантиметров. В 16.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололёдной обработкой", - говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательнее на дорогах и с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество