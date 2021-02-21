https://ria.ru/20210221/sneg-1598501324.html
Снегоуборочная техника готовится к подметанию дорог в Москве
Снегоуборочная техника готовится к подметанию дорог в Москве
Снегоуборочная техника выйдет на дороги Москвы в 16.00, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, сообщается в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:54
2021-02-21T15:54
2021-02-21T18:28
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597171146_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_bc099ddc7f33d29ef87747981b2e8c0b.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Снегоуборочная техника выйдет на дороги Москвы в 16.00, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы."По уточненному прогнозу синоптиков, до полуночи прирост снега в столице составит до 4 сантиметров. В 16.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололёдной обработкой", - говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательнее на дорогах и с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597171146_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_734fb6e6f35eb429cd140f7707c08c23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество