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https://ria.ru/20210221/sheremet-1598458010.html
Подозреваемый по делу Шеремета считает, что его хотят убить
Подозреваемый по делу Шеремета считает, что его хотят убить
Андрей Антоненко, украинский музыкант, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, предполагает, что его могут убить. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:55
2021-02-21T18:37
убийство журналиста павла шеремета
донбасс
арсен аваков
владимир зеленский
мвд украины
павел шеремет
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Андрей Антоненко, украинский музыкант, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, предполагает, что его могут убить.По его словам, после брифинга с участием депутатов Рады и их визита в офис генпрокурора Ирины Венедиктовой с него сняли некоторые ограничения по условиям пребывания в заключении.По мнению Антоненко, в этом решении есть два момента, один из которых - положительный, "в который хотелось бы верить, что это первый шаг к справедливости…, к освобождению из плена режима МВД"."И второй - это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего устранения физически. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак! Итак. Я официально сообщаю, что: у меня нет ни врагов, ни конфликтов в СИЗО. Я не употребляю ни алкоголь, ни наркотики (никакие). Я слежу за здоровьем, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. И, конечно, не собираюсь сводить счеты с жизнью, поскольку уверен в своей победе", - написал он в своем письме, которое опубликовали на странице в его поддержку Free Riff в Facebook.Кроме того, Антоненко просит, если с ним что-то случится, в его смерти винить ряд людей, среди которых президент Украины Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Ирина Венедиктова и ряд других людей.В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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убийство журналиста павла шеремета, донбасс, арсен аваков, владимир зеленский, мвд украины, павел шеремет, киев, украина, в мире

Подозреваемый по делу Шеремета считает, что его хотят убить

10:55 21.02.2021 (обновлено: 18:37 21.02.2021)
 
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в FacebookАндрей Антоненко
Андрей Антоненко - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Андрей Антоненко, украинский музыкант, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, предполагает, что его могут убить.
По его словам, после брифинга с участием депутатов Рады и их визита в офис генпрокурора Ирины Венедиктовой с него сняли некоторые ограничения по условиям пребывания в заключении.
По мнению Антоненко, в этом решении есть два момента, один из которых - положительный, "в который хотелось бы верить, что это первый шаг к справедливости…, к освобождению из плена режима МВД".
"И второй - это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего устранения физически. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак! Итак. Я официально сообщаю, что: у меня нет ни врагов, ни конфликтов в СИЗО. Я не употребляю ни алкоголь, ни наркотики (никакие). Я слежу за здоровьем, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. И, конечно, не собираюсь сводить счеты с жизнью, поскольку уверен в своей победе", - написал он в своем письме, которое опубликовали на странице в его поддержку Free Riff в Facebook.
Кроме того, Антоненко просит, если с ним что-то случится, в его смерти винить ряд людей, среди которых президент Украины Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Ирина Венедиктова и ряд других людей.
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В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
 
Убийство журналиста Павла ШереметаДонбассАрсен АваковВладимир ЗеленскийМВД УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
 
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