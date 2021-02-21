Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/sharapova-1598462000.html
Шарапова поделилась воспоминаниями о работе в Агентстве печати "Новости"
Шарапова поделилась воспоминаниями о работе в Агентстве печати "Новости"
Агентство печати "Новости" было местом, где складывались легенды журналистского сообщества, его сотрудниками являлись корреспонденты с мировым именем, а... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:39
2021-02-21T11:39
агентство печати "новости"
арина шарапова
леонид брежнев
медиа - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598461769_0:99:2950:1758_1920x0_80_0_0_7d63410eb252db0f9e1f1e1f62f9c448.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Агентство печати "Новости" было местом, где складывались легенды журналистского сообщества, его сотрудниками являлись корреспонденты с мировым именем, а правопреемник в лице РИА Новости смогло унаследовать и грамотную работу с иностранными государствами, и ведущий состав авторов, рассказала накануне 60-летия АПН телеведущая, член высшего совета "Единой России", президент Артмедиаобразования, кандидат социологических наук Арина Шарапова.Свою карьеру в АПН популярная телеведущая начинала с должности фотокорреспондента. В течение двух лет ее работы публиковались в польском журнале "Край Рад". В числе коллег на тот момент начинающей журналистки были лучшие представители медиа с мировым именем. Позже были редакция видеоинформации, командировки по всей стране, в которых создавался образ России для иностранных держав.Десять лет своей жизни в агентстве телеведущая вспоминает "практически в ежедневном режиме". С сотрудниками уже РИА Новости контакты сохраняются до сих пор. И несмотря на новый формат работы, входя в здание на Зубовском, 4 или хотя бы проезжая мимо, она представляет, что "ее десятилетие" продолжается."Современное агентство унаследовано от АПН, в первую очередь, грамотную работу с зарубежными странами. Сохранился и совершенно замечательный состав журналистов, которые в мое время в основном работали на заграницу. Тогда в редакцию приходили самые гениальные перья страны. И то, что РИА Новости удалось сохранить вот это перо, – это замечательно", - отметила Шарапова.
https://ria.ru/20210221/apn-1598343460.html
https://ria.ru/20210221/apn-1598454928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598461769_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a71343ce6c1aad34fa772bc764f8f60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агентство печати "новости", арина шарапова, леонид брежнев, медиа - общество

Шарапова поделилась воспоминаниями о работе в Агентстве печати "Новости"

11:39 21.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВручение премии "Тэфи-2019"
Вручение премии Тэфи-2019 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Агентство печати "Новости" было местом, где складывались легенды журналистского сообщества, его сотрудниками являлись корреспонденты с мировым именем, а правопреемник в лице РИА Новости смогло унаследовать и грамотную работу с иностранными государствами, и ведущий состав авторов, рассказала накануне 60-летия АПН телеведущая, член высшего совета "Единой России", президент Артмедиаобразования, кандидат социологических наук Арина Шарапова.
Свою карьеру в АПН популярная телеведущая начинала с должности фотокорреспондента. В течение двух лет ее работы публиковались в польском журнале "Край Рад". В числе коллег на тот момент начинающей журналистки были лучшие представители медиа с мировым именем. Позже были редакция видеоинформации, командировки по всей стране, в которых создавался образ России для иностранных держав.
Главная редакция периодических изданий Агентства печати Новости (АПН) - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 09:00
АПН как предтеча современной российской журналистики

"Я застала тот момент, когда в АПН складывались легенды. У нас было два основных места, две точки пересечения: кафе и пресс-центр, куда мы все время ходили обедать или пить кофе. В этих точках встречались самые интересные на свете люди. Там же складывались вот эти легенды. Например, в агентстве одно время работала дочь Брежнева, Галина. И когда она входила в это кафе, ее тут же все окружали и падали ниц. Я даже знала человека, который в такой вот обстановке публично у всех на глазах надевал ей туфли. Просто потому, что она дочь Брежнева!" - вспоминает Шарапова.

Десять лет своей жизни в агентстве телеведущая вспоминает "практически в ежедневном режиме". С сотрудниками уже РИА Новости контакты сохраняются до сих пор. И несмотря на новый формат работы, входя в здание на Зубовском, 4 или хотя бы проезжая мимо, она представляет, что "ее десятилетие" продолжается.
Здание АПН на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 10:20
Соратники Горбачева рассказали о работе АПН в период перестройки
"Современное агентство унаследовано от АПН, в первую очередь, грамотную работу с зарубежными странами. Сохранился и совершенно замечательный состав журналистов, которые в мое время в основном работали на заграницу. Тогда в редакцию приходили самые гениальные перья страны. И то, что РИА Новости удалось сохранить вот это перо, – это замечательно", - отметила Шарапова.
 
Агентство печати "Новости"Арина ШараповаЛеонид БрежневМедиа - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния