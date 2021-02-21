Шарапова поделилась воспоминаниями о работе в Агентстве печати "Новости"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Агентство печати "Новости" было местом, где складывались легенды журналистского сообщества, его сотрудниками являлись корреспонденты с мировым именем, а правопреемник в лице РИА Новости смогло унаследовать и грамотную работу с иностранными государствами, и ведущий состав авторов, рассказала накануне 60-летия АПН телеведущая, член высшего совета "Единой России", президент Артмедиаобразования, кандидат социологических наук Арина Шарапова.
Свою карьеру в АПН популярная телеведущая начинала с должности фотокорреспондента. В течение двух лет ее работы публиковались в польском журнале "Край Рад". В числе коллег на тот момент начинающей журналистки были лучшие представители медиа с мировым именем. Позже были редакция видеоинформации, командировки по всей стране, в которых создавался образ России для иностранных держав.
"Я застала тот момент, когда в АПН складывались легенды. У нас было два основных места, две точки пересечения: кафе и пресс-центр, куда мы все время ходили обедать или пить кофе. В этих точках встречались самые интересные на свете люди. Там же складывались вот эти легенды. Например, в агентстве одно время работала дочь Брежнева, Галина. И когда она входила в это кафе, ее тут же все окружали и падали ниц. Я даже знала человека, который в такой вот обстановке публично у всех на глазах надевал ей туфли. Просто потому, что она дочь Брежнева!" - вспоминает Шарапова.
Десять лет своей жизни в агентстве телеведущая вспоминает "практически в ежедневном режиме". С сотрудниками уже РИА Новости контакты сохраняются до сих пор. И несмотря на новый формат работы, входя в здание на Зубовском, 4 или хотя бы проезжая мимо, она представляет, что "ее десятилетие" продолжается.
"Современное агентство унаследовано от АПН, в первую очередь, грамотную работу с зарубежными странами. Сохранился и совершенно замечательный состав журналистов, которые в мое время в основном работали на заграницу. Тогда в редакцию приходили самые гениальные перья страны. И то, что РИА Новости удалось сохранить вот это перо, – это замечательно", - отметила Шарапова.