https://ria.ru/20210221/sharapova-1598462000.html

Шарапова поделилась воспоминаниями о работе в Агентстве печати "Новости"

Шарапова поделилась воспоминаниями о работе в Агентстве печати "Новости"

Агентство печати "Новости" было местом, где складывались легенды журналистского сообщества, его сотрудниками являлись корреспонденты с мировым именем, а... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:39

2021-02-21T11:39

2021-02-21T11:39

агентство печати "новости"

арина шарапова

леонид брежнев

медиа - общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Агентство печати "Новости" было местом, где складывались легенды журналистского сообщества, его сотрудниками являлись корреспонденты с мировым именем, а правопреемник в лице РИА Новости смогло унаследовать и грамотную работу с иностранными государствами, и ведущий состав авторов, рассказала накануне 60-летия АПН телеведущая, член высшего совета "Единой России", президент Артмедиаобразования, кандидат социологических наук Арина Шарапова.Свою карьеру в АПН популярная телеведущая начинала с должности фотокорреспондента. В течение двух лет ее работы публиковались в польском журнале "Край Рад". В числе коллег на тот момент начинающей журналистки были лучшие представители медиа с мировым именем. Позже были редакция видеоинформации, командировки по всей стране, в которых создавался образ России для иностранных держав.Десять лет своей жизни в агентстве телеведущая вспоминает "практически в ежедневном режиме". С сотрудниками уже РИА Новости контакты сохраняются до сих пор. И несмотря на новый формат работы, входя в здание на Зубовском, 4 или хотя бы проезжая мимо, она представляет, что "ее десятилетие" продолжается."Современное агентство унаследовано от АПН, в первую очередь, грамотную работу с зарубежными странами. Сохранился и совершенно замечательный состав журналистов, которые в мое время в основном работали на заграницу. Тогда в редакцию приходили самые гениальные перья страны. И то, что РИА Новости удалось сохранить вот это перо, – это замечательно", - отметила Шарапова.

https://ria.ru/20210221/apn-1598343460.html

https://ria.ru/20210221/apn-1598454928.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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агентство печати "новости", арина шарапова, леонид брежнев, медиа - общество