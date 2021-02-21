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Советник Байдена сообщил о подготовке ответа на атаки "русских хакеров"
Советник Байдена сообщил о подготовке ответа на атаки "русских хакеров"
США собираются ответить на приписываемые России кибератаки на американские ведомства в ближайшее время, причем реакция Вашингтона будет включать в себя не... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-21T19:39
2021-02-22T03:03
джейк салливан
россия
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. США собираются ответить на приписываемые России кибератаки на американские ведомства в ближайшее время, причем реакция Вашингтона будет включать в себя не только санкции. Об этом в интервью CBS сообщил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Он рассказал, что разведка сейчас выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к атакам. На подготовку ответных мер, по словам Салливана, уйдут недели. Салливан отметил, что реагирование на такие инциденты требует "всеобъемлющего инструментария". Он добавил, что администрация США работает над этим.Кибератака на ведомства СШАВ декабре стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. В числе пострадавших назывались многочисленные правительственные учреждения США. Сообщалось, что это могло быть одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на американский госсектор.Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников, но не привели никаких доказательств в пользу этой версии. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в хакерской атаке. В свою очередь, Дональд Трамп предположил, что за инцидентом стоит Китай.Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".На прошлой неделе американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других структур США, согласно которому за кибервзломом, вероятно, стоит Россия. Как предположили в Вашингтоне, целью атаки было получение разведданных.По сведениям Reuters, после вступления в должность президента США Джо Байден может ввести новые санкций против России — из-за приписываемых Москве кибератак.
https://ria.ru/20210106/kiberataka-1592088915.html
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джейк салливан, россия, джо байден, сша, в мире

Советник Байдена сообщил о подготовке ответа на атаки "русских хакеров"

19:39 21.02.2021 (обновлено: 03:03 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. США собираются ответить на приписываемые России кибератаки на американские ведомства в ближайшее время, причем реакция Вашингтона будет включать в себя не только санкции. Об этом в интервью CBS сообщил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он рассказал, что разведка сейчас выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к атакам. На подготовку ответных мер, по словам Салливана, уйдут недели.
"Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", — предупредил он.
Салливан отметил, что реагирование на такие инциденты требует "всеобъемлющего инструментария". Он добавил, что администрация США работает над этим.

Кибератака на ведомства США

В декабре стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. В числе пострадавших назывались многочисленные правительственные учреждения США. Сообщалось, что это могло быть одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на американский госсектор.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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США назвали цель "российской кибератаки" в декабре
Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников, но не привели никаких доказательств в пользу этой версии. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в хакерской атаке. В свою очередь, Дональд Трамп предположил, что за инцидентом стоит Китай.
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
На прошлой неделе американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других структур США, согласно которому за кибервзломом, вероятно, стоит Россия. Как предположили в Вашингтоне, целью атаки было получение разведданных.
По сведениям Reuters, после вступления в должность президента США Джо Байден может ввести новые санкций против России — из-за приписываемых Москве кибератак.
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