https://ria.ru/20210221/samolet-1598520189.html

В Мексике при крушении военного самолета погибли семь человек

В Мексике при крушении военного самолета погибли семь человек

Военный самолет упал в мексиканском штате Веракрус, погибли семь человек, сообщило министерство гражданской защиты штата и газета Universal. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T23:18

2021-02-21T23:18

2021-02-21T23:18

веракрус (штат)

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/131942/09/1319420948_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_5d41f6185bc3199db93444c88223d0e3.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Военный самолет упал в мексиканском штате Веракрус, погибли семь человек, сообщило министерство гражданской защиты штата и газета Universal."Сообщается о падении самолета в муниципалитете Эмилиано Сапата", - говорится в заявлении ведомства и отмечается, что в настоящее время на месте работают специалисты.По данным источников газеты Universal, речь идет о самолете Learjet ВВС Мексики, который сошел с полосы и загорелся. Погибли семь человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/katastrofa-1598501525.html

веракрус (штат)

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

веракрус (штат), мексика, в мире