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В Мексике при крушении военного самолета погибли семь человек
В Мексике при крушении военного самолета погибли семь человек
Военный самолет упал в мексиканском штате Веракрус, погибли семь человек, сообщило министерство гражданской защиты штата и газета Universal. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T23:18
2021-02-21T23:18
веракрус (штат)
мексика
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Военный самолет упал в мексиканском штате Веракрус, погибли семь человек, сообщило министерство гражданской защиты штата и газета Universal."Сообщается о падении самолета в муниципалитете Эмилиано Сапата", - говорится в заявлении ведомства и отмечается, что в настоящее время на месте работают специалисты.По данным источников газеты Universal, речь идет о самолете Learjet ВВС Мексики, который сошел с полосы и загорелся. Погибли семь человек.
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веракрус (штат), мексика, в мире

В Мексике при крушении военного самолета погибли семь человек

23:18 21.02.2021
 
© Flickr / TobiasАвтомобиль скорой помощи, Мексика
Автомобиль скорой помощи, Мексика - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Flickr / Tobias
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Военный самолет упал в мексиканском штате Веракрус, погибли семь человек, сообщило министерство гражданской защиты штата и газета Universal.
"Сообщается о падении самолета в муниципалитете Эмилиано Сапата", - говорится в заявлении ведомства и отмечается, что в настоящее время на месте работают специалисты.
По данным источников газеты Universal, речь идет о самолете Learjet ВВС Мексики, который сошел с полосы и загорелся. Погибли семь человек.
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Веракрус (штат)МексикаВ мире
 
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