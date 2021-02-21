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На жилой район в Колорадо упали части двигателя Boeing 777
На жилой район в Колорадо упали части двигателя Boeing 777
Неисправность двигателя пассажирского Boeing 777 привела к тому, что обломки обшивки упали в жилом районе за пределами Денвера в американском штате Колорадо,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T01:48
2021-02-21T01:48
2021-02-21T03:02
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Неисправность двигателя пассажирского Boeing 777 привела к тому, что обломки обшивки упали в жилом районе за пределами Денвера в американском штате Колорадо, сообщает телеканал Fox News.Согласно телеканалу, рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Гонолулу, благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.Полиция города Брумфилд, где упали части обшивки, просит жителей при обнаружения обломков во дворе не трогать их и немедленно сообщать властям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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