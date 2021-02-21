https://ria.ru/20210221/reverans-1598486036.html

Эксперты рассказали о "реверансе" США в сторону "Северного потока — 2"

Эксперты рассказали о "реверансе" США в сторону "Северного потока — 2"

Эксперты увидели смягчение политики Вашингтона в отношении газопровода "Северный поток — 2" при администрации Байдена. Об этом пишет "МК". РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T16:07

2021-02-21T16:07

2021-02-21T17:19

россия

северный поток — 2

дональд трамп

евросоюз

джо байден

германия

сша

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Стало известно о «реверансе» США в сторону «Северного потока — 2»

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты увидели смягчение политики Вашингтона в отношении газопровода "Северный поток — 2" при администрации Байдена. Об этом пишет "МК".Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Госдепартамент США не предложил новых санкций по трубопроводу. В докладе ведомства упоминаются только судно-трубоукладчик "Фортуна" и его собственник — "КВТ-Рус", а также 18 немецких организаций, вышедших из проекта.Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников отметил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп отличался "зашкаливающей токсичностью" в вопросе "Северного потока — 2". "Беспардонная риторика" президента-бизнесмена привела к тому, что Германия и Европа стали отдаляться от США как экономически, так и политически. "Разумеется, администрацию Байдена такая ситуация категорически не устроила", — рассуждает эксперт.Чтобы избежать разрастания кризиса в отношениях с Евросоюзом, новое правительство Соединенных Штатов решило смягчить позицию по "Северному потоку — 2", заключил Масленников.Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова уверена, что проект введут в строй до конца года, если не возникнут обстоятельства непреодолимой силы. По ее мнению, в "Северный поток — 2" вложено слишком много сил и средств (11-12 миллиардов долларов), чтобы бросить его на стадии 97%-ной готовности.Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая боится лишиться доходов от транзита.

https://ria.ru/20210220/preduprezhdenie-1598348604.html

https://ria.ru/20210221/dilemma-1598441408.html

россия

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, дональд трамп, евросоюз, джо байден, германия, сша