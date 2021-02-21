Эксперты рассказали о "реверансе" США в сторону "Северного потока — 2"
16:07 21.02.2021 (обновлено: 17:19 21.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты увидели смягчение политики Вашингтона в отношении газопровода "Северный поток — 2" при администрации Байдена. Об этом пишет "МК".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Госдепартамент США не предложил новых санкций по трубопроводу. В докладе ведомства упоминаются только судно-трубоукладчик "Фортуна" и его собственник — "КВТ-Рус", а также 18 немецких организаций, вышедших из проекта.
"Этот факт — явный реверанс со стороны США в адрес Германии", — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников отметил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп отличался "зашкаливающей токсичностью" в вопросе "Северного потока — 2". "Беспардонная риторика" президента-бизнесмена привела к тому, что Германия и Европа стали отдаляться от США как экономически, так и политически.
"Разумеется, администрацию Байдена такая ситуация категорически не устроила", — рассуждает эксперт.
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Чтобы избежать разрастания кризиса в отношениях с Евросоюзом, новое правительство Соединенных Штатов решило смягчить позицию по "Северному потоку — 2", заключил Масленников.
Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова уверена, что проект введут в строй до конца года, если не возникнут обстоятельства непреодолимой силы. По ее мнению, в "Северный поток — 2" вложено слишком много сил и средств (11-12 миллиардов долларов), чтобы бросить его на стадии 97%-ной готовности.
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая боится лишиться доходов от транзита.