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Пушков спрогнозировал реакцию пользователей из-за требований WhatsApp
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей из-за требований WhatsApp
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы мессенджера WhatsApp принять меры в отношении тех пользователей, которые не ознакомятся с информацией о... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T06:03
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whatsapp inc.
алексей пушков
технологии
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы мессенджера WhatsApp принять меры в отношении тех пользователей, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности.Ранее интернет-издание TechCrunch сообщило, что после 15 мая у пользователей, игнорирующих баннер с новыми условиями конфиденциальности, отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения, однако оставят возможность принимать звонки и уведомления. При этом через 120 дней мессенджер имеет право удалить такую учетную запись."WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают", — выразил мнение Пушков в своем Twitter.Мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook, что вызвало резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp как часть этой корпорации будет делиться со всем "семейством приложений" социальной сети необходимыми данными о пользователе для анализа его привычек и вкусов.При этом в компании пояснили, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения. Местоположение, как отмечает компания, также остается скрытым и, соответственно, не может быть передано Facebook.
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whatsapp inc., алексей пушков, технологии, общество

Пушков спрогнозировал реакцию пользователей из-за требований WhatsApp

06:03 21.02.2021 (обновлено: 15:10 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы мессенджера WhatsApp принять меры в отношении тех пользователей, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности.
Ранее интернет-издание TechCrunch сообщило, что после 15 мая у пользователей, игнорирующих баннер с новыми условиями конфиденциальности, отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения, однако оставят возможность принимать звонки и уведомления. При этом через 120 дней мессенджер имеет право удалить такую учетную запись.
"WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают", — выразил мнение Пушков в своем Twitter.
Мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook, что вызвало резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp как часть этой корпорации будет делиться со всем "семейством приложений" социальной сети необходимыми данными о пользователе для анализа его привычек и вкусов.
При этом в компании пояснили, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения. Местоположение, как отмечает компания, также остается скрытым и, соответственно, не может быть передано Facebook.
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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WhatsApp Inc.Алексей ПушковТехнологииОбщество
 
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