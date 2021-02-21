https://ria.ru/20210221/pushkov-1598443545.html

Пушков спрогнозировал реакцию пользователей из-за требований WhatsApp

Пушков спрогнозировал реакцию пользователей из-за требований WhatsApp

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы мессенджера WhatsApp принять меры в отношении тех пользователей, которые не ознакомятся с информацией о... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T06:03

2021-02-21T06:03

2021-02-21T15:10

whatsapp inc.

алексей пушков

технологии

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы мессенджера WhatsApp принять меры в отношении тех пользователей, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности.Ранее интернет-издание TechCrunch сообщило, что после 15 мая у пользователей, игнорирующих баннер с новыми условиями конфиденциальности, отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения, однако оставят возможность принимать звонки и уведомления. При этом через 120 дней мессенджер имеет право удалить такую учетную запись."WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают", — выразил мнение Пушков в своем Twitter.Мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook, что вызвало резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp как часть этой корпорации будет делиться со всем "семейством приложений" социальной сети необходимыми данными о пользователе для анализа его привычек и вкусов.При этом в компании пояснили, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения. Местоположение, как отмечает компания, также остается скрытым и, соответственно, не может быть передано Facebook.

https://ria.ru/20210203/messendzher-1595858625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., алексей пушков, технологии, общество