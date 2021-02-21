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Солдат вермахта проверят на причастность к убийству советских пленных
Солдат вермахта проверят на причастность к убийству советских пленных
Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге проверяет информацию о причастности солдат вермахта к убийству советских РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T13:38
2021-02-21T16:04
вторая мировая война (1939-1945)
германия
ссср
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге проверяет информацию о причастности солдат вермахта к убийству советских военнопленных, сообщило издание Welt am Sonntag.Подозреваются семь человек. По данным управления, речь идет о бывших немецких солдатах, охранявших лагеря, в которых содержались красноармейцы. Из примерно 5,7 миллиона плененных советских военных до 3,3 миллиона человек умерли в нацистских лагерях. Спустя более 70 лет после окончания войны эти убийства могут иметь юридические последствия, указывает газета."В нашей картотеке есть данные примерно по 250 лагерям с информацией о служивших там охранниках", — сказал изданию Томас Виль, руководитель расположенного в Людвигсбурге ведомства.По его словам, удалось идентифицировать личности примерно двух тысяч человек, которые могут быть живы по сей день.Дело расследуется, поскольку есть прецедент привлечения связанных с вермахтом людей к ответственности за военные преступления. В 2011 году земельный суд Мюнхена приговорил Джона (Ивана) Демьянюка к пяти годам тюрьмы за пособничество убийству более 28 тысяч евреев в Собиборе в 1943 году.Тогда суд счел, что хотя Демьянюку и нельзя вменить в вину конкретные преступные деяния, он виноват в том, что служил охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши и был "частью системы уничтожения". Защита Демьянюка обжаловала приговор, обвиняемый умер до рассмотрения дела, поэтому вердикт технически не вступил в силу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/kontslager-1598423988.html
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вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, в мире

Солдат вермахта проверят на причастность к убийству советских пленных

13:38 21.02.2021 (обновлено: 16:04 21.02.2021)
 
© РИА НовостиКонцентрационный лагерь Освенцим на территории Польши
Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге проверяет информацию о причастности солдат вермахта к убийству советских военнопленных, сообщило издание Welt am Sonntag.
Подозреваются семь человек. По данным управления, речь идет о бывших немецких солдатах, охранявших лагеря, в которых содержались красноармейцы. Из примерно 5,7 миллиона плененных советских военных до 3,3 миллиона человек умерли в нацистских лагерях. Спустя более 70 лет после окончания войны эти убийства могут иметь юридические последствия, указывает газета.
"В нашей картотеке есть данные примерно по 250 лагерям с информацией о служивших там охранниках", — сказал изданию Томас Виль, руководитель расположенного в Людвигсбурге ведомства.
По его словам, удалось идентифицировать личности примерно двух тысяч человек, которые могут быть живы по сей день.
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Тогда суд счел, что хотя Демьянюку и нельзя вменить в вину конкретные преступные деяния, он виноват в том, что служил охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши и был "частью системы уничтожения". Защита Демьянюка обжаловала приговор, обвиняемый умер до рассмотрения дела, поэтому вердикт технически не вступил в силу.
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