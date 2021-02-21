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В Петербурге загорелось производственное здание
В Петербурге загорелось производственное здание
Пожар произошел в производственном здании в Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T20:15
2021-02-21T20:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании в Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.Сообщение о пожаре на Автовской улице поступило в 19.07 мск."Происходит горение обстановки и оконных проемов на площади 100 квадратных метров… Эвакуирован один человек, со слов рабочих в здании больше никого нет", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 6 единиц техники и 27 человек.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге загорелось производственное здание

20:15 21.02.2021 (обновлено: 20:32 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПожар в производственном здании в Петербурге
Пожар в производственном здании в Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании в Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре на Автовской улице поступило в 19.07 мск.
"Происходит горение обстановки и оконных проемов на площади 100 квадратных метров… Эвакуирован один человек, со слов рабочих в здании больше никого нет", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 6 единиц техники и 27 человек.
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