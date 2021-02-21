https://ria.ru/20210221/pozhar-1598512106.html

В Петербурге загорелось производственное здание

В Петербурге загорелось производственное здание

Пожар произошел в производственном здании в Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T20:15

2021-02-21T20:15

2021-02-21T20:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании в Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.Сообщение о пожаре на Автовской улице поступило в 19.07 мск."Происходит горение обстановки и оконных проемов на площади 100 квадратных метров… Эвакуирован один человек, со слов рабочих в здании больше никого нет", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 6 единиц техники и 27 человек.

https://ria.ru/20210218/politseyskie-1598002660.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия