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В Петербурге загорелось производственное здание
В Петербурге загорелось производственное здание
Пожар произошел в производственном здании в Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T20:15
2021-02-21T20:15
2021-02-21T20:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании в Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.Сообщение о пожаре на Автовской улице поступило в 19.07 мск."Происходит горение обстановки и оконных проемов на площади 100 квадратных метров… Эвакуирован один человек, со слов рабочих в здании больше никого нет", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 6 единиц техники и 27 человек.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия