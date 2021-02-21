https://ria.ru/20210221/pozhar-1598488937.html
В Петербурге при пожаре в производственном здании погиб человек
В Петербурге при пожаре в производственном здании погиб человек
Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Красногвардейском районе в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Петербургу. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:33
2021-02-21T16:33
2021-02-21T16:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Красногвардейском районе в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Петербургу."Один человек погиб при пожаре в производственном здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, сообщение о пожаре в Красногвардейском районе на Магнитогорской улице, дом 17 поступило в 14.11. В производственном здании происходило горение на площади 30 квадратных метров.В 14.55 пожар был локализован. К ликвидации пожара от МЧС были привлечены 6 единиц техники и 27 человек личного состава.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/pozhar-1598473154.html
красногвардейский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия