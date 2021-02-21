https://ria.ru/20210221/pozhar-1598488937.html

В Петербурге при пожаре в производственном здании погиб человек

В Петербурге при пожаре в производственном здании погиб человек

Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Красногвардейском районе в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Петербургу. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T16:33

2021-02-21T16:33

2021-02-21T16:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красногвардейский район

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Красногвардейском районе в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Петербургу."Один человек погиб при пожаре в производственном здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, сообщение о пожаре в Красногвардейском районе на Магнитогорской улице, дом 17 поступило в 14.11. В производственном здании происходило горение на площади 30 квадратных метров.В 14.55 пожар был локализован. К ликвидации пожара от МЧС были привлечены 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/pozhar-1598473154.html

красногвардейский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия