https://ria.ru/20210221/poroshenko-1598470161.html

Порошенко потребовал закрыть телеканал "Наш"

Порошенко потребовал закрыть телеканал "Наш"

Пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и потребовал... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T13:28

2021-02-21T13:28

2021-02-21T13:28

zik (телеканал)

тарас козак

newsone

гпу

112 украина

петр порошенко

служба безопасности украины

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и потребовал закрыть телеканал "Наш", передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко."Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представления в суд об избрании меры пресечения, которое не может быть иным, кроме как арест", - говорится в заявлении.Он также призвал депутатов Рады президентской фракции "Слуга народа" и других политических сил рассмотреть первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и законопроект "по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды"."Обращаюсь к Нацсовету (по вопросам телевидения и радиовещания) лишить лицензии телеканал "Наш", который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука", - отметил он.Порошенко также опроверг связь с Медведчуком. "Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ", - говорится в заявлении.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598412108.html

https://ria.ru/20210211/zelenskiy-1597124426.html

https://ria.ru/20210216/kvartal95-1597658489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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