Порошенко потребовал закрыть телеканал "Наш"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и потребовал закрыть телеканал "Наш", передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".
Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
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"Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представления в суд об избрании меры пресечения, которое не может быть иным, кроме как арест", - говорится в заявлении.
Он также призвал депутатов Рады президентской фракции "Слуга народа" и других политических сил рассмотреть первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и законопроект "по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды".
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"Обращаюсь к Нацсовету (по вопросам телевидения и радиовещания) лишить лицензии телеканал "Наш", который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука", - отметил он.
Порошенко также опроверг связь с Медведчуком. "Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ", - говорится в заявлении.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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