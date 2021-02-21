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https://ria.ru/20210221/poroshenko-1598470161.html
Порошенко потребовал закрыть телеканал "Наш"
Порошенко потребовал закрыть телеканал "Наш"
Пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и потребовал... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T13:28
2021-02-21T13:28
zik (телеканал)
тарас козак
newsone
гпу
112 украина
петр порошенко
служба безопасности украины
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и потребовал закрыть телеканал "Наш", передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко."Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представления в суд об избрании меры пресечения, которое не может быть иным, кроме как арест", - говорится в заявлении.Он также призвал депутатов Рады президентской фракции "Слуга народа" и других политических сил рассмотреть первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и законопроект "по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды"."Обращаюсь к Нацсовету (по вопросам телевидения и радиовещания) лишить лицензии телеканал "Наш", который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука", - отметил он.Порошенко также опроверг связь с Медведчуком. "Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ", - говорится в заявлении.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598412108.html
https://ria.ru/20210211/zelenskiy-1597124426.html
https://ria.ru/20210216/kvartal95-1597658489.html
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zik (телеканал), тарас козак, newsone, гпу, 112 украина , петр порошенко, служба безопасности украины, владимир зеленский, украина, в мире

Порошенко потребовал закрыть телеканал "Наш"

13:28 21.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и потребовал закрыть телеканал "Наш", передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".
Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 19:35
Зеленский утвердил санкции против Медведчука
"Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представления в суд об избрании меры пресечения, которое не может быть иным, кроме как арест", - говорится в заявлении.
Он также призвал депутатов Рады президентской фракции "Слуга народа" и других политических сил рассмотреть первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и законопроект "по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 22:15
Зеленский выступил против закрытия телеканала НАШ
"Обращаюсь к Нацсовету (по вопросам телевидения и радиовещания) лишить лицензии телеканал "Наш", который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука", - отметил он.
Порошенко также опроверг связь с Медведчуком. "Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ", - говорится в заявлении.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал 95 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 11:58
Депутат Рады попросил СНБО ввести санкции против "Квартала 95"
 
ZIK (телеканал)Тарас КозакNewsOneГПУ112 УкраинаПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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