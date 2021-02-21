https://ria.ru/20210221/pogoda-1598516765.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T22:01

2021-02-21T22:01

2021-02-21T22:01

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.В Москве и Подмосковье предупреждение действует до 13 часов 23 февраля.

https://ria.ru/20210221/pogoda-1598436708.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество