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Москвичам пообещали потепление
Москвичам пообещали потепление
Температура воздуха в Москве вернется к нормальным показателям для этого периода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T09:16
2021-02-21T10:32
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Температура воздуха в Москве вернется к нормальным показателям для этого периода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в воскресенье в Москве облачно, временами снег, вечером с метелью. Температура воздуха в столице минус пять-семь градусов, в Подмосковье от минус трех до минус восьми градусов. Ветер южной четверти четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.В ближайшие пять дней в европейской части России будут наблюдаться аномальные морозы. По данным Гидрометцентра, 23 февраля ночью похолодает до минус 33 градусов, днем — до минус 17. Метеорологи ожидают "оттепель" к концу февраля. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, днем 26 февраля воздух может прогреться до нуля градусов. Впрочем, затем в столичный регион вернутся заморозки. Синоптик не исключила, что в первую пятидневку марта ночные температуры могут достичь минус двадцати градусов.
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московская область (подмосковье)
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)

Москвичам пообещали потепление

09:16 21.02.2021 (обновлено: 10:32 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Температура воздуха в Москве вернется к нормальным показателям для этого периода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с глубокой ложбиной североатлантического циклона. Поэтому в небе будут тесниться снеговые облака, выпадет три-пять сантиметров снега, а температура воздуха повысится и наконец-то вернется в свое климатическое русло", — сообщил Тишковец.

По его словам, в воскресенье в Москве облачно, временами снег, вечером с метелью. Температура воздуха в столице минус пять-семь градусов, в Подмосковье от минус трех до минус восьми градусов. Ветер южной четверти четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.
В ближайшие пять дней в европейской части России будут наблюдаться аномальные морозы. По данным Гидрометцентра, 23 февраля ночью похолодает до минус 33 градусов, днем — до минус 17.
Метеорологи ожидают "оттепель" к концу февраля. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, днем 26 февраля воздух может прогреться до нуля градусов. Впрочем, затем в столичный регион вернутся заморозки. Синоптик не исключила, что в первую пятидневку марта ночные температуры могут достичь минус двадцати градусов.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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