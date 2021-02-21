https://ria.ru/20210221/pogoda-1598450130.html

Москвичам пообещали потепление

Москвичам пообещали потепление

Температура воздуха в Москве вернется к нормальным показателям для этого периода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T09:16

2021-02-21T09:16

2021-02-21T10:32

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Температура воздуха в Москве вернется к нормальным показателям для этого периода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в воскресенье в Москве облачно, временами снег, вечером с метелью. Температура воздуха в столице минус пять-семь градусов, в Подмосковье от минус трех до минус восьми градусов. Ветер южной четверти четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.В ближайшие пять дней в европейской части России будут наблюдаться аномальные морозы. По данным Гидрометцентра, 23 февраля ночью похолодает до минус 33 градусов, днем — до минус 17. Метеорологи ожидают "оттепель" к концу февраля. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, днем 26 февраля воздух может прогреться до нуля градусов. Впрочем, затем в столичный регион вернутся заморозки. Синоптик не исключила, что в первую пятидневку марта ночные температуры могут достичь минус двадцати градусов.

https://ria.ru/20210221/pogoda-1598441299.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)