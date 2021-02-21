Москвичам пообещали потепление
09:16 21.02.2021 (обновлено: 10:32 21.02.2021)
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Температура воздуха в Москве вернется к нормальным показателям для этого периода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с глубокой ложбиной североатлантического циклона. Поэтому в небе будут тесниться снеговые облака, выпадет три-пять сантиметров снега, а температура воздуха повысится и наконец-то вернется в свое климатическое русло", — сообщил Тишковец.
По его словам, в воскресенье в Москве облачно, временами снег, вечером с метелью. Температура воздуха в столице минус пять-семь градусов, в Подмосковье от минус трех до минус восьми градусов. Ветер южной четверти четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.
В ближайшие пять дней в европейской части России будут наблюдаться аномальные морозы. По данным Гидрометцентра, 23 февраля ночью похолодает до минус 33 градусов, днем — до минус 17.
Метеорологи ожидают "оттепель" к концу февраля. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, днем 26 февраля воздух может прогреться до нуля градусов. Впрочем, затем в столичный регион вернутся заморозки. Синоптик не исключила, что в первую пятидневку марта ночные температуры могут достичь минус двадцати градусов.