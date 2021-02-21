Вильфанд спрогнозировал "мужскую" погоду в Европейской России 23 февраля
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов в ночное время ждет жителей центра европейской части России 23 февраля, однако будет светить солнце и ветра почти не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В понедельник начинает подрастать давление и снег уже совсем небольшой. Температура будет понижаться до -14-16 градусов в Москве, до -23 градусов по области, днем будет -11-13 градусов. Температура будет ниже нормы на 6-7 градусов… К 23 февраля похолодает. Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что такая "мужская" погода будет характерна для всего центра европейской части России.
"Ночью -23-25 градусов в Москве, в центре города около -20, а по области до -28 градусов, а в пониженных местах до -33 градусов. Будет по-настоящему холодный день. Температура днем -15-17 градусов, по области -19 градусов. Но будет маловетрено и солнечно. Такая же погода будет в центре Европейской России", - сказал Вильфанд.