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Вильфанд спрогнозировал "мужскую" погоду в Европейской России 23 февраля
Вильфанд спрогнозировал "мужскую" погоду в Европейской России 23 февраля
Похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов в ночное время ждет жителей центра европейской части России 23 февраля, однако будет светить... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T00:36
2021-02-21T00:36
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов в ночное время ждет жителей центра европейской части России 23 февраля, однако будет светить солнце и ветра почти не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что такая "мужская" погода будет характерна для всего центра европейской части России."Ночью -23-25 градусов в Москве, в центре города около -20, а по области до -28 градусов, а в пониженных местах до -33 градусов. Будет по-настоящему холодный день. Температура днем -15-17 градусов, по области -19 градусов. Но будет маловетрено и солнечно. Такая же погода будет в центре Европейской России", - сказал Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд спрогнозировал "мужскую" погоду в Европейской России 23 февраля

00:36 21.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов в ночное время ждет жителей центра европейской части России 23 февраля, однако будет светить солнце и ветра почти не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В понедельник начинает подрастать давление и снег уже совсем небольшой. Температура будет понижаться до -14-16 градусов в Москве, до -23 градусов по области, днем будет -11-13 градусов. Температура будет ниже нормы на 6-7 градусов… К 23 февраля похолодает. Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что такая "мужская" погода будет характерна для всего центра европейской части России.
"Ночью -23-25 градусов в Москве, в центре города около -20, а по области до -28 градусов, а в пониженных местах до -33 градусов. Будет по-настоящему холодный день. Температура днем -15-17 градусов, по области -19 градусов. Но будет маловетрено и солнечно. Такая же погода будет в центре Европейской России", - сказал Вильфанд.
Последствия снегопада - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
00:12
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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