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В Москве началась сплошная уборка снега с дорог и тротуаров
В Москве началась сплошная уборка снега с дорог и тротуаров
Городские службы Москвы приступили к очередной сплошной уборке снега с дорог и тротуаров, водителей просят не мешать прохождению колонн, сообщается в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T23:23
2021-02-21T23:23
2021-02-21T23:23
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к очередной сплошной уборке снега с дорог и тротуаров, водителей просят не мешать прохождению колонн, сообщается в Telegram-Канале Комплекса городского хозяйства Москвы."Городские службы приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении."Просим водителей с пониманием отнестись к работе коммунальной техники – не создавать помех при прохождении колонн", - добавили в ведомстве.
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городское хозяйство москвы, москва, общество