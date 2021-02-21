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В Москве началась сплошная уборка снега с дорог и тротуаров

В Москве началась сплошная уборка снега с дорог и тротуаров

Городские службы Москвы приступили к очередной сплошной уборке снега с дорог и тротуаров, водителей просят не мешать прохождению колонн, сообщается в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T23:23

2021-02-21T23:23

2021-02-21T23:23

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к очередной сплошной уборке снега с дорог и тротуаров, водителей просят не мешать прохождению колонн, сообщается в Telegram-Канале Комплекса городского хозяйства Москвы."Городские службы приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении."Просим водителей с пониманием отнестись к работе коммунальной техники – не создавать помех при прохождении колонн", - добавили в ведомстве.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество