Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Денежные переводы, отправленные по ошибке не тому адресату, в том числе бюджетной организации, например, на оплату пошлины или сбора, можно вернуть по заявлению, рассказал агентству "Прайм" основатель и юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
"Чаще всего бывают случаи, когда некорректно указаны реквизиты бюджетного счёта или, когда лицо отправляет денежные средства по шаблонам платежных поручений, не вдаваясь в подробности о назначении платежа или отправляемой сумме", - объяснил эксперт.
Вернуть перевод можно в досудебном порядке, но бывает, что адресат отказывается это сделать добровольно.
Если речь о бюджетной организации, юрист советует в подобной ситуации обращаться в Федеральное казначейство, которое рассмотрит вопрос о возврате средств с момента получения запроса от бюджетной организации в течение трех дней.
"После одобрения со стороны казначейства или бухгалтерии и составлении платежного поручения, денежные средства в течение трех рабочих дней должны вернуть на расчетный счёт лица, которое ошиблось с переводом", - заключил Ткаченко.
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