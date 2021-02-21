https://ria.ru/20210221/perevod-1598439791.html

Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод

Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод

Денежные переводы, отправленные по ошибке не тому адресату, в том числе бюджетной организации, например, на оплату пошлины или сбора, можно вернуть по... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T02:17

2021-02-21T02:17

2021-02-21T02:17

федеральное казначейство (казначейство россии)

экономика

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Денежные переводы, отправленные по ошибке не тому адресату, в том числе бюджетной организации, например, на оплату пошлины или сбора, можно вернуть по заявлению, рассказал агентству "Прайм" основатель и юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Вернуть перевод можно в досудебном порядке, но бывает, что адресат отказывается это сделать добровольно. Если речь о бюджетной организации, юрист советует в подобной ситуации обращаться в Федеральное казначейство, которое рассмотрит вопрос о возврате средств с момента получения запроса от бюджетной организации в течение трех дней. "После одобрения со стороны казначейства или бухгалтерии и составлении платежного поручения, денежные средства в течение трех рабочих дней должны вернуть на расчетный счёт лица, которое ошиблось с переводом", - заключил Ткаченко.

https://ria.ru/20200708/1574036060.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное казначейство (казначейство россии), экономика