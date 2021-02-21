https://ria.ru/20210221/parikmakher-1598514458.html
Немецкий парикмахер продал запись на стрижку за 422 евро
Немецкий парикмахер продал запись на стрижку за 422 евро
Владелец парикмахерской в немецком Байройте продал за 422 евро запись на первую стрижку после закрытия парикмахерских в декабре прошлого года. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T21:05
2021-02-21T21:05
2021-02-21T21:16
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БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. Владелец парикмахерской в немецком Байройте продал за 422 евро запись на первую стрижку после закрытия парикмахерских в декабре прошлого года.Парикмахерские и другие аналогичные учреждения (косметические, массажные и спа-салоны) закрыты в Германии с 16 декабря 2020 года в рамках ограничений, введенных 2 ноября для борьбы со второй волной пандемии коронавируса в стране. С 1 марта парикмахерские откроются вновь.Парикмахер Андреас Нуиссль из Байройта решил продать запись на первую стрижку после открытия через аукцион, который он устроил на площадке Ebay. Объявление Нуиссль выложил 10 февраля, окончательное предложение сделал 20 февраля житель города Михаэль Хопф — 422 евро.При этом деньги Нуиссль — как он сразу писал в объявлении — направит на поддержку двух общественных организаций, одна из которых занимается проектами по оказанию помощи детям в Германии и по всему миру. В воскресенье Нуиссль написал в соцсетях, что аукцион закрыт. При этом собрано дополнительно 1310 евро пожертвований. Нуиссль продолжит свою акцию по сбору средств для общественных организаций в марте, сообщил он в фейсбуке.
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596909999.html
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