"Ростех" впервые показал улучшенный "Панцирь-С1M"
11:21 21.02.2021 (обновлено: 16:11 21.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М", доработанный предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран.
Модернизированный "Панцирь-СМ" получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей — до 75 километров. Дальность поражения комплекса увеличена до 40 километров. Такие ЗРПК применяются для охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии и неоднократно успешно отбивали налеты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за своих малых размеров и небольшой скорости являются сложными для поражения целями.
"Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Это экспортная версия "Панциря", успешно проявившего себя в Сирии", — сказали в госкорпорации.
Как подчеркнули в госкорпорации, "ряд иностранных заказчиков уже проявил интерес к ЗРПК, ожидается, что заинтересованность в нем по итогам выставки станет еще выше".
Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводят в пресс-службе, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются важными рынками, куда Россия поставляет бронетехнику, средства ПВО и другие виды военной продукции. При этом, добавил Чемезов, "Ростех" видит "перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции — как военного, так и гражданского назначения".
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