https://ria.ru/20210221/pantsir-1598460339.html

"Ростех" впервые показал улучшенный "Панцирь-С1M"

"Ростех" впервые показал улучшенный "Панцирь-С1M"

Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М", доработанный предприятиями... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:21

2021-02-21T11:21

2021-02-21T16:11

новое оружие россии

россия

северная африка

высокоточные комплексы

панцирь-с1

ростех

сергей чемезов

сирия

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М", доработанный предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран.Модернизированный "Панцирь-СМ" получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей — до 75 километров. Дальность поражения комплекса увеличена до 40 километров. Такие ЗРПК применяются для охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии и неоднократно успешно отбивали налеты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за своих малых размеров и небольшой скорости являются сложными для поражения целями."Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Это экспортная версия "Панциря", успешно проявившего себя в Сирии", — сказали в госкорпорации.Как подчеркнули в госкорпорации, "ряд иностранных заказчиков уже проявил интерес к ЗРПК, ожидается, что заинтересованность в нем по итогам выставки станет еще выше".Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводят в пресс-службе, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются важными рынками, куда Россия поставляет бронетехнику, средства ПВО и другие виды военной продукции. При этом, добавил Чемезов, "Ростех" видит "перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции — как военного, так и гражданского назначения".

https://ria.ru/20210122/myanma-1594112245.html

https://ria.ru/20191003/1559346986.html

россия

северная африка

сирия

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россия, северная африка, высокоточные комплексы, панцирь-с1, ростех, сергей чемезов, сирия, безопасность