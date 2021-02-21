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В США превратят в отель дом, где снимали фильм "Молчание ягнят"
В США превратят в отель дом, где снимали фильм "Молчание ягнят"
В штате Пенсильвания дом, в котором проходили съемки фильма "Молчание ягнят", станет отелем, сообщает UPI. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T00:17
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В штате Пенсильвания дом, в котором проходили съемки фильма "Молчание ягнят", станет отелем, сообщает UPI.В этом здании в городе Перриополис жил Буффало Билл — один из героев картины, получившей премию "Оскар" в пяти номинациях.Киноман Крис Роуэн приобрел строение и решил превратить его в недорогую гостиницу. Он планирует заполнить пространство памятными вещами, присутствующими в фильме.Сейчас в доме идет ремонт, который включает, в том числе, и рытье подвала — аналогичного снятому в триллере. Отель должен открыться через несколько месяцев.
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новости культуры, кино и сериалы, туризм, новости - туризм, пенсильвания, сша

В США превратят в отель дом, где снимали фильм "Молчание ягнят"

00:17 21.02.2021
 
© Orion Pictures Corporation / Strong Heart/Demme ProductionКадр из фильма "Молчание ягнят", 1991
Кадр из фильма Молчание ягнят, 1991 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Orion Pictures Corporation / Strong Heart/Demme Production
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В штате Пенсильвания дом, в котором проходили съемки фильма "Молчание ягнят", станет отелем, сообщает UPI.
В этом здании в городе Перриополис жил Буффало Билл — один из героев картины, получившей премию "Оскар" в пяти номинациях.
Киноман Крис Роуэн приобрел строение и решил превратить его в недорогую гостиницу. Он планирует заполнить пространство памятными вещами, присутствующими в фильме.
Сейчас в доме идет ремонт, который включает, в том числе, и рытье подвала — аналогичного снятому в триллере.
Отель должен открыться через несколько месяцев.
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