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В США превратят в отель дом, где снимали фильм "Молчание ягнят"

В США превратят в отель дом, где снимали фильм "Молчание ягнят"

В штате Пенсильвания дом, в котором проходили съемки фильма "Молчание ягнят", станет отелем, сообщает UPI. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T00:17

2021-02-21T00:17

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В штате Пенсильвания дом, в котором проходили съемки фильма "Молчание ягнят", станет отелем, сообщает UPI.В этом здании в городе Перриополис жил Буффало Билл — один из героев картины, получившей премию "Оскар" в пяти номинациях.Киноман Крис Роуэн приобрел строение и решил превратить его в недорогую гостиницу. Он планирует заполнить пространство памятными вещами, присутствующими в фильме.Сейчас в доме идет ремонт, который включает, в том числе, и рытье подвала — аналогичного снятому в триллере. Отель должен открыться через несколько месяцев.

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