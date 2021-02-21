Адвокаты экс-схиигумена Сергия обжалуют решение суда по делу о монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) намерены обжаловать решение Арбитражного суда Свердловской области, который признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный Сергию, говорится в Telegram-канале защитников Романова.
Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в суд для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Суд 10 февраля признал за епархией право собственности на монастырь. При этом суд отказал бывшему схиигумену в участии в споре с епархией.
"Данное решение не окончательное и будет обжаловано. Следующая инстанция - семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Перми", - отмечается в сообщении адвокатов.
Они также подчеркивают, что "суд первой инстанции признал право собственности за епархией только на одно здание из огромного монастырского комплекса - храм в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.