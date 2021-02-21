Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210221/obzhalovanie-1598508910.html
Адвокаты экс-схиигумена Сергия обжалуют решение суда по делу о монастыре
Адвокаты экс-схиигумена Сергия обжалуют решение суда по делу о монастыре
Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) намерены обжаловать решение Арбитражного суда Свердловской области, который признал за екатеринбургской... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T19:59
2021-02-21T19:59
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
русская православная церковь
москва
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591500573_0:0:1351:760_1920x0_80_0_0_1566c706b0f6ac58b8d1a83c0e8adec0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) намерены обжаловать решение Арбитражного суда Свердловской области, который признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный Сергию, говорится в Telegram-канале защитников Романова.Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в суд для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Суд 10 февраля признал за епархией право собственности на монастырь. При этом суд отказал бывшему схиигумену в участии в споре с епархией."Данное решение не окончательное и будет обжаловано. Следующая инстанция - семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Перми", - отмечается в сообщении адвокатов.Они также подчеркивают, что "суд первой инстанции признал право собственности за епархией только на одно здание из огромного монастырского комплекса - храм в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов".Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20210220/obyasnenie-1598426776.html
https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html
москва
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591500573_192:0:1351:869_1920x0_80_0_0_9cc566a8d74fe68c78f2b518ec491c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), русская православная церковь, москва, свердловская область

Адвокаты экс-схиигумена Сергия обжалуют решение суда по делу о монастыре

19:59 21.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) намерены обжаловать решение Арбитражного суда Свердловской области, который признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный Сергию, говорится в Telegram-канале защитников Романова.
Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в суд для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Суд 10 февраля признал за епархией право собственности на монастырь. При этом суд отказал бывшему схиигумену в участии в споре с епархией.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 21:42Религия и мировоззрение
Бывший схимонах Сергий пояснил слова о миллионах долларов
"Данное решение не окончательное и будет обжаловано. Следующая инстанция - семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Перми", - отмечается в сообщении адвокатов.
Они также подчеркивают, что "суд первой инстанции признал право собственности за епархией только на одно здание из огромного монастырского комплекса - храм в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
20 января, 19:01Религия и мировоззрение
Религиовед раскрыл подробности "признания" экс-схиигумена Сергия на Афоне
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Русская православная церковьМоскваСвердловская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния