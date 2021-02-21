В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за сутки
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В пятницу Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, приняты решения, они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что его участники вернулись к рассмотрению пяти сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что официальный Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе.
"За 20 февраля 2020 года, со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано пять обстрелов", - сообщил представитель ЛНР.
По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Лозовое и Молодежное.
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"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - заявил представитель ЛНР.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.