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В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за сутки
В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T08:55
2021-02-21T08:55
алексей данилов
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.В пятницу Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, приняты решения, они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что его участники вернулись к рассмотрению пяти сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что официальный Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе."За 20 февраля 2020 года, со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано пять обстрелов", - сообщил представитель ЛНР.По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Лозовое и Молодежное."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - заявил представитель ЛНР.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210221/sportmaster-1598439033.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/donbass-1598422178.html
луганская народная республика
украина
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алексей данилов, ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за сутки

08:55 21.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В пятницу Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, приняты решения, они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что его участники вернулись к рассмотрению пяти сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что официальный Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе.
"За 20 февраля 2020 года, со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано пять обстрелов", - сообщил представитель ЛНР.
По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Лозовое и Молодежное.
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"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - заявил представитель ЛНР.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Алексей ДаниловСитуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
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