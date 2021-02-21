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Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии
Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии
Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение на... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T20:39
2021-02-21T20:39
2021-02-21T21:11
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
экономика
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии, сообщила радиостанция NDR. В BSH подтвердили, что получили запрос, и добавили, что рассматривают его. Пока не сообщается, когда регулятор примет решение по заявке.Таким образом Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали выданное BSH разрешение на строительство трубопровода в водах Германии, объяснив это тем, что якобы регулятор не учел доводы относительно охраны окружающей среды и климата.BSH пришло к выводу, что отрезок "Северного потока — 2" проходит по краю заповедника для птиц, но так как труба пролегает на достаточной глубине, сочло, что газопровод оказывает незначительное влияние на некоторые виды перелетных птиц. Регулятор также отметил, что в районе строительства и так наблюдается активное судоходство.На прошлой неделе BSH Германии продлило компании Nord Stream 2 AG до 15 мая разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах ФРГ. С датскими властями согласована возможность прокладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, экономика
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG
подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии
, сообщила радиостанция NDR
.
В BSH подтвердили, что получили запрос, и добавили, что рассматривают его. Пока не сообщается, когда регулятор примет решение по заявке.
Таким образом Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали выданное BSH разрешение на строительство трубопровода в водах Германии, объяснив это тем, что якобы регулятор не учел доводы относительно охраны окружающей среды и климата.
BSH пришло к выводу, что отрезок "Северного потока — 2" проходит по краю заповедника для птиц, но так как труба пролегает на достаточной глубине, сочло, что газопровод оказывает незначительное влияние на некоторые виды перелетных птиц. Регулятор также отметил, что в районе строительства и так наблюдается активное судоходство.
На прошлой неделе BSH Германии продлило компании Nord Stream 2 AG до 15 мая разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2
".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России
через Балтийское море
до Германии. Против проекта активно выступают США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина
и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas
вынуждена была остановить прокладку.
Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании
осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах ФРГ. С датскими властями согласована возможность прокладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.