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"Наше влияние — это нефть". Почему распался Советский Союз
"Наше влияние — это нефть". Почему распался Советский Союз
В феврале 1991 года нефть резко подешевела. Советские лидеры недоумевали: отношения Москвы и Вашингтона улучшились, холодная война уходит в историю. Нет причин... РИА Новости, 21.02.2021
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россия
цены на нефть
прибалтика
опек
евгений примаков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В феврале 1991 года нефть резко подешевела. Советские лидеры недоумевали: отношения Москвы и Вашингтона улучшились, холодная война уходит в историю. Нет причин манипулировать сырьевыми рынками и подрывать экономики друг друга. Но именно тот обвал стал роковым. Плановая экономика не выдержала, и Советский Союз распался.Перекрыть нефть союзникам"Цена нефти — от бога", — любили шутить советские чиновники. Об этом пишет исследователь СССР Стивен Коткин в книге "Предотвращенный Армагеддон". Действительно, какие бы прогнозы ни строили экономисты, стоимость черного золота часто зависела от непредсказуемых событий.Например, на стыке восьмидесятых и девяностых за баррель марки Brent давали 18 долларов. Плановая экономика едва держалась, союзные республики жаловались на тотальный дефицит. "Выстояли тогда, справимся и сейчас", — не унывали академики, готовившие доклады членам ЦК. В канун перестройки — цикла реформ, начатых Михаилом Горбачевым в 1985-м, — нефтяные котировки обвалились с 32 до десяти долларов. Обновлять страну при дефиците валюты оказалось непросто. Пришлось сократить экспорт энергоресурсов в Польшу и Прибалтику."Мы должны заботиться сначала о нашем народе. Немыслимо поставлять союзникам дешевую нефть по ценам в пять-шесть раз ниже мировых", — возмущался Горбачев. "Наше влияние в Польше, Латвии, Литве и Эстонии на 90 процентов основывается на нефти. Идеология и советские войска мало влияют на эти страны", — парировал советник генсека Георгий Шахназаров (цитата из книги Уильяма Таубмана "Горбачев. Его жизнь и время"). Экспорт восстановили, но это не помогло. В начале 90-х Прибалтика заявила о выходе из Союза. О суверенитете задумались и на Кавказе.В погоне за черным золотомНестабильность на нефтяном рынке часто провоцировала Саудовская Аравия. Сначала в 1985-м, потом в 1991-м Эр-Рияд резко нарастил добычу, что обрушило цены на энергоресурсы. Свои действия саудовцы объясняли несоблюдением договоренностей странами ОПЕК. Те якобы увеличивали прокачку, и арабы недополучали доходы. Противоречиями между экспортерами дело не ограничивалось, постоянно вмешивалась политика. Барометром, определяющим ситуацию на нефтяном рынке, считали прежде всего холодную войну. Например, вторжение СССР в Афганистан в 1979-м вызвало переполох в монархиях Персидского залива. Саудовская Аравия открыто приняла сторону моджахедов, поставляла им оружие и деньги. Но возникли опасения, что Москва начнет мстить. В одиночку противостоять ядерной сверхдержаве саудиты не могли, поэтому обратились к США. "Интерес американцев на Ближнем Востоке всегда был сосредоточен на черном золоте. Нарушение маршрутов транспортировки энергоресурсов Белый дом и сегодня воспринимает как угрозу безопасности. Как только Эр-Рияд попросил помощи, Вашингтон откликнулся. Поддержка арабов сулила низкие цены на нефть, что особенно привлекло США", — объясняет специалист РСМД по Ближнему Востоку Руслан Мамедов. В Вашингтоне понимали: снижение цен приведет к проблемам в советской экономике. Но масштаб ущерба не представляли. Вплоть до 1991-го западные спецслужбы заявляли в отчетах, что "признаков экономического кризиса в Советском Союзе нет". Американское закулисьеПошатнуть социализм за счет обвала нефтяных рынков предложил консультант спецслужб Ричард Пайпс. "Зависимость советской экономики от конъюнктуры нефтяных цен — очевидна. Дестабилизация на рынке энергоресурсов серьезно осложнит жизнь соцстранам",— приводит он в книге "Коммунизм" выдержку из докладной записки начала 1980-го. Глава ЦРУ Уильям Кейси специализировался на подрыве экономической мощи противников. К идеям Пайпса он отнесся скептически, но предложение все же довели до президента. В дневнике Рональда Рейгана есть запись о брифинге в Белом доме, датированная 26 марта 1981 года. "С семидесятых Советы все больше зависят от международной торговли. Экспорт зерна и нефти на мировой рынок — основные источники пополнения социалистического бюджета", — перечисляет Рейган тезисы помощников. Президента такие доводы удивили. Ему казалось, что плановая экономика — закрытая, независимая от мировой торговли. Учитывая траты Москвы на вооружения, Рейган не сомневался: Советам ничего не угрожает. В ноябре 1982-го американский лидер подписал директиву о национальной безопасности. Спецслужбам поручили ослабить советскую экономику. Но о развале Союза речи не шло. В Вашингтоне никто не верил, что это возможно.Ближневосточные штормыБыл и третий фактор, повлиявший на нефтяные цены. В 1991-м Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, и стоимость черного золота пошла вверх. Конфликт в Персидском заливе спровоцировал нестабильность на рынке энергоресурсов. В восьмидесятые Ирак и Иран — крупнейшие мировые поставщики энергоресурсов — воевали друг с другом. Американцы помогали Хусейну, рассчитывая подорвать влияние Тегерана. Конфликт вымотал экономики обеих стран, а Багдаду пришлось расплачиваться по счетам со внешними партнерами. Иракский лидер требовал списать долги. Война с Ираном длилась почти десять лет. Хусейн уверял, что это удерживает режим аятолл от нападения на арабов и главного союзника американцев в регионе — Израиль. Но его доводы отвергли. Тогда он попросил снизить квоту на добычу, чтобы за счет роста цен увеличить доходы бюджета и расплатиться с кредитами. И снова отказ. Хусейн обвинил соседний Кувейт в воровстве нефти и пошел на него войной. США выступили против Ирака. При поддержке арабских монархий и западных союзников в Персидском заливе началась операция "Буря в пустыне". Пока шла кампания, рынки штормило. "Цены на нефть упали, от этого страдал и СССР. Но в девяностые холодная война закончилась. Москва налаживала контакты с Вашингтоном и не выступила против операции "Буря в пустыне". Американцам важно было показать, кто отныне хозяин на Ближнем Востоке. В результате падение цен на нефть сыграло им на руку, но положение Союза ухудшилось", — рассказывает Мамедов. В разгар операции "Буря в пустыне" Евгений Примаков встречался с лидерами ближневосточных стран. Эмир Кувейта пожаловался ему на "неблагодарность Хусейна" за помощь во время ирано-иракской войны. Иракский лидер объяснил Примакову вторжение в Кувейт "заговором Запада". "Я не мог молчать, когда Кувейт по договоренности с Саудовской Аравией под нажимом США решил резко понизить цену на нефть",— пояснил Хусейн.Накопленный эффектОднако не стоит утверждать однозначно, что Запад обрушил котировки для развала СССР. Большинство историков и экономистов сходятся во мнении, что в советской экономике десятилетиями копились проблемы. Обвал нефтяного рынка лишь подтолкнул падение. "Относительный достаток и исключительное влияние Союза на мировой арене покупались за нефтедоллары. На них импортировали продовольствие, так как советская деревня не могла обеспечивать едой растущие города. Большие средства шли на закупку танков и ракет. Нефтяное изобилие лишило Москву осмотрительности", — полагает специалист по энергобезопасности Михаил Оверченко. Российский экономист, зампредседателя российского правительства в начале девяностых Егор Гайдар в выступлениях и книгах не раз подчеркивал — "неожиданный крах советской системы — результат неэффективной политико-экономической конструкции". Он часто критиковал тех, кто верил, что распад СССР — результат международных интриг. "Если встать на эту позицию, произошедшее в конце 1980-х — начале 1990-х годов в нашей стране объяснить нетрудно. Надо учесть и существование в России давней традиции списывать собственные проблемы на иностранные происки", — говорил Гайдар.Критикуют экономисты и западных лидеров, которые верили во всесилие советской экономики. Чтобы ее спасти, Горбачев обращался за кредитами к Европе и США, но те не восприняли его просьбы всерьез. Выделенных заемных средств не хватило. В декабре 1991 года СССР распался. Обвалы цен на нефть случались и после девяностых. Последствия болезненно влияли на политику и экономику государств, зависимых от поставок энергоресурсов. И это не только Ближний Восток. Даже Россия лишь спустя 30 лет после развала Союза снизила критическую зависимость от колебаний на нефтяном рынке. Только в прошлом году впервые в современной истории страны доля ненефтегазовых доходов в бюджете наконец выросла до 70 процентов. Тяжелые уроки усваивать непросто, но они не проходят даром.
https://ria.ru/20210108/sssr-1590433381.html
https://ria.ru/20191202/1561762146.html
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россия, цены на нефть, прибалтика, опек, евгений примаков, рональд рейган, михаил горбачев, багдад (город), brent, в мире, политика

"Наше влияние — это нефть". Почему распался Советский Союз

08:00 21.02.2021 (обновлено: 08:01 21.02.2021)
 
© AFP 2021 / TASSГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на Самотлорском месторождении нефти в Нижневартовске
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на Самотлорском месторождении нефти в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© AFP 2021 / TASS
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В феврале 1991 года нефть резко подешевела. Советские лидеры недоумевали: отношения Москвы и Вашингтона улучшились, холодная война уходит в историю. Нет причин манипулировать сырьевыми рынками и подрывать экономики друг друга. Но именно тот обвал стал роковым. Плановая экономика не выдержала, и Советский Союз распался.

Перекрыть нефть союзникам

"Цена нефти — от бога", — любили шутить советские чиновники. Об этом пишет исследователь СССР Стивен Коткин в книге "Предотвращенный Армагеддон". Действительно, какие бы прогнозы ни строили экономисты, стоимость черного золота часто зависела от непредсказуемых событий.
Например, на стыке восьмидесятых и девяностых за баррель марки Brent давали 18 долларов. Плановая экономика едва держалась, союзные республики жаловались на тотальный дефицит. "Выстояли тогда, справимся и сейчас", — не унывали академики, готовившие доклады членам ЦК.
В канун перестройки — цикла реформ, начатых Михаилом Горбачевым в 1985-м, — нефтяные котировки обвалились с 32 до десяти долларов. Обновлять страну при дефиците валюты оказалось непросто. Пришлось сократить экспорт энергоресурсов в Польшу и Прибалтику.
"Мы должны заботиться сначала о нашем народе. Немыслимо поставлять союзникам дешевую нефть по ценам в пять-шесть раз ниже мировых", — возмущался Горбачев.
"Наше влияние в Польше, Латвии, Литве и Эстонии на 90 процентов основывается на нефти. Идеология и советские войска мало влияют на эти страны", — парировал советник генсека Георгий Шахназаров (цитата из книги Уильяма Таубмана "Горбачев. Его жизнь и время").
Экспорт восстановили, но это не помогло. В начале 90-х Прибалтика заявила о выходе из Союза. О суверенитете задумались и на Кавказе.
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев, Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин и другие руководители страны, РСФСР, КПСС, Москвы возглавляют колонну демонстрантов - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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В погоне за черным золотом

Нестабильность на нефтяном рынке часто провоцировала Саудовская Аравия. Сначала в 1985-м, потом в 1991-м Эр-Рияд резко нарастил добычу, что обрушило цены на энергоресурсы. Свои действия саудовцы объясняли несоблюдением договоренностей странами ОПЕК. Те якобы увеличивали прокачку, и арабы недополучали доходы.
Противоречиями между экспортерами дело не ограничивалось, постоянно вмешивалась политика. Барометром, определяющим ситуацию на нефтяном рынке, считали прежде всего холодную войну.
Например, вторжение СССР в Афганистан в 1979-м вызвало переполох в монархиях Персидского залива. Саудовская Аравия открыто приняла сторону моджахедов, поставляла им оружие и деньги. Но возникли опасения, что Москва начнет мстить. В одиночку противостоять ядерной сверхдержаве саудиты не могли, поэтому обратились к США.
"Интерес американцев на Ближнем Востоке всегда был сосредоточен на черном золоте. Нарушение маршрутов транспортировки энергоресурсов Белый дом и сегодня воспринимает как угрозу безопасности. Как только Эр-Рияд попросил помощи, Вашингтон откликнулся. Поддержка арабов сулила низкие цены на нефть, что особенно привлекло США", — объясняет специалист РСМД по Ближнему Востоку Руслан Мамедов.
В Вашингтоне понимали: снижение цен приведет к проблемам в советской экономике. Но масштаб ущерба не представляли. Вплоть до 1991-го западные спецслужбы заявляли в отчетах, что "признаков экономического кризиса в Советском Союзе нет".
© AP Photo / Marcy NighswanderПрезидент США Джордж Буш — старший и Евгений Примаков во время встречи в Белом доме, где был поднят вопрос о помощи экономике Советского Союза. 31 мая 1991
Президент США Джордж Буш старший и Евгений Примаков во время встречи в Белом доме, где был поднят вопрос о помощи экономике Советского Союза. 31 мая 1991 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AP Photo / Marcy Nighswander
Президент США Джордж Буш — старший и Евгений Примаков во время встречи в Белом доме, где был поднят вопрос о помощи экономике Советского Союза. 31 мая 1991

Американское закулисье

Пошатнуть социализм за счет обвала нефтяных рынков предложил консультант спецслужб Ричард Пайпс. "Зависимость советской экономики от конъюнктуры нефтяных цен — очевидна. Дестабилизация на рынке энергоресурсов серьезно осложнит жизнь соцстранам",— приводит он в книге "Коммунизм" выдержку из докладной записки начала 1980-го.
Глава ЦРУ Уильям Кейси специализировался на подрыве экономической мощи противников. К идеям Пайпса он отнесся скептически, но предложение все же довели до президента. В дневнике Рональда Рейгана есть запись о брифинге в Белом доме, датированная 26 марта 1981 года.
"С семидесятых Советы все больше зависят от международной торговли. Экспорт зерна и нефти на мировой рынок — основные источники пополнения социалистического бюджета", — перечисляет Рейган тезисы помощников.
Президента такие доводы удивили. Ему казалось, что плановая экономика — закрытая, независимая от мировой торговли. Учитывая траты Москвы на вооружения, Рейган не сомневался: Советам ничего не угрожает.
В ноябре 1982-го американский лидер подписал директиву о национальной безопасности. Спецслужбам поручили ослабить советскую экономику. Но о развале Союза речи не шло. В Вашингтоне никто не верил, что это возможно.
Совместная пресс-конференция Председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша - РИА Новости, 1920, 02.12.2019
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Ближневосточные штормы

Был и третий фактор, повлиявший на нефтяные цены. В 1991-м Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, и стоимость черного золота пошла вверх. Конфликт в Персидском заливе спровоцировал нестабильность на рынке энергоресурсов.
В восьмидесятые Ирак и Иран — крупнейшие мировые поставщики энергоресурсов — воевали друг с другом. Американцы помогали Хусейну, рассчитывая подорвать влияние Тегерана. Конфликт вымотал экономики обеих стран, а Багдаду пришлось расплачиваться по счетам со внешними партнерами.
Иракский лидер требовал списать долги. Война с Ираном длилась почти десять лет. Хусейн уверял, что это удерживает режим аятолл от нападения на арабов и главного союзника американцев в регионе — Израиль. Но его доводы отвергли. Тогда он попросил снизить квоту на добычу, чтобы за счет роста цен увеличить доходы бюджета и расплатиться с кредитами. И снова отказ.
Хусейн обвинил соседний Кувейт в воровстве нефти и пошел на него войной. США выступили против Ирака. При поддержке арабских монархий и западных союзников в Персидском заливе началась операция "Буря в пустыне". Пока шла кампания, рынки штормило.
"Цены на нефть упали, от этого страдал и СССР. Но в девяностые холодная война закончилась. Москва налаживала контакты с Вашингтоном и не выступила против операции "Буря в пустыне". Американцам важно было показать, кто отныне хозяин на Ближнем Востоке. В результате падение цен на нефть сыграло им на руку, но положение Союза ухудшилось", — рассказывает Мамедов.
В разгар операции "Буря в пустыне" Евгений Примаков встречался с лидерами ближневосточных стран. Эмир Кувейта пожаловался ему на "неблагодарность Хусейна" за помощь во время ирано-иракской войны.
Иракский лидер объяснил Примакову вторжение в Кувейт "заговором Запада". "Я не мог молчать, когда Кувейт по договоренности с Саудовской Аравией под нажимом США решил резко понизить цену на нефть",— пояснил Хусейн.
Иракские девочки с портретами президента страны Саддама Хусейна во время антиамериканской демонстрации у посольства США в Багдаде в знак протеста против военных действий в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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Накопленный эффект

Однако не стоит утверждать однозначно, что Запад обрушил котировки для развала СССР. Большинство историков и экономистов сходятся во мнении, что в советской экономике десятилетиями копились проблемы. Обвал нефтяного рынка лишь подтолкнул падение.
"Относительный достаток и исключительное влияние Союза на мировой арене покупались за нефтедоллары. На них импортировали продовольствие, так как советская деревня не могла обеспечивать едой растущие города. Большие средства шли на закупку танков и ракет. Нефтяное изобилие лишило Москву осмотрительности", — полагает специалист по энергобезопасности Михаил Оверченко.
Российский экономист, зампредседателя российского правительства в начале девяностых Егор Гайдар в выступлениях и книгах не раз подчеркивал — "неожиданный крах советской системы — результат неэффективной политико-экономической конструкции". Он часто критиковал тех, кто верил, что распад СССР — результат международных интриг.
"Если встать на эту позицию, произошедшее в конце 1980-х — начале 1990-х годов в нашей стране объяснить нетрудно. Надо учесть и существование в России давней традиции списывать собственные проблемы на иностранные происки", — говорил Гайдар.
© РИА Новости / Владимир ВяткинОчереди на автозаправочных станциях в Вильнюсе
Очереди на автозаправочных станциях в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Очереди на автозаправочных станциях в Вильнюсе
Критикуют экономисты и западных лидеров, которые верили во всесилие советской экономики. Чтобы ее спасти, Горбачев обращался за кредитами к Европе и США, но те не восприняли его просьбы всерьез. Выделенных заемных средств не хватило. В декабре 1991 года СССР распался.
Обвалы цен на нефть случались и после девяностых. Последствия болезненно влияли на политику и экономику государств, зависимых от поставок энергоресурсов. И это не только Ближний Восток. Даже Россия лишь спустя 30 лет после развала Союза снизила критическую зависимость от колебаний на нефтяном рынке. Только в прошлом году впервые в современной истории страны доля ненефтегазовых доходов в бюджете наконец выросла до 70 процентов. Тяжелые уроки усваивать непросто, но они не проходят даром.
 
РоссияЦены на нефтьПрибалтикаОПЕКЕвгений ПримаковРональд РейганМихаил ГорбачевБагдад (город)BrentВ миреПолитика
 
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