https://ria.ru/20210221/morozy-1598459525.html

В Москве впервые за 65 лет ожидаются трескучие морозы

В Москве впервые за 65 лет ожидаются трескучие морозы

Сильные морозы, которых в Москве не было 65 лет, ожидаются в ночь на 23 февраля, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:06

2021-02-21T11:06

2021-02-21T20:55

погода

москва

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сильные морозы, которых в Москве не было 65 лет, ожидаются в ночь на 23 февраля, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, такие показатели — на 13-15 градусов ниже многолетней нормы — случаются 23 февраля реже одного раза в полвека.Последний раз так морозно в этот день в Москве было 65 лет назад, в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали минус 27,1 градуса, а абсолютный рекорд принадлежит 1945-му — тогда столбики термометров застыли на отметке минус 30,5 градуса."Ветер северо-восточный, восточный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 768 миллиметров ртутного столба, что на 23 единицы выше нормы", — добавил синоптик.Аномально высокое атмосферное давление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Их состояние, как заметил собеседник агентства, можно сравнить с ощущениями при погружении в шахту на 250 метров.Метеорологи ожидают "оттепель" к концу февраля. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, днем 26 февраля воздух может прогреться до нуля градусов. Впрочем, затем в столичный регион вернутся заморозки. Синоптик не исключила, что в первую пятидневку марта ночные температуры могут достичь минус двадцати градусов.

https://ria.ru/20210221/pogoda-1598450130.html

https://ria.ru/20210209/temperatura-1596669025.html

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погода, москва, общество