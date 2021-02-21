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В Москве впервые за 65 лет ожидаются трескучие морозы
В Москве впервые за 65 лет ожидаются трескучие морозы
Сильные морозы, которых в Москве не было 65 лет, ожидаются в ночь на 23 февраля, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:06
2021-02-21T11:06
2021-02-21T20:55
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сильные морозы, которых в Москве не было 65 лет, ожидаются в ночь на 23 февраля, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, такие показатели — на 13-15 градусов ниже многолетней нормы — случаются 23 февраля реже одного раза в полвека.Последний раз так морозно в этот день в Москве было 65 лет назад, в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали минус 27,1 градуса, а абсолютный рекорд принадлежит 1945-му — тогда столбики термометров застыли на отметке минус 30,5 градуса."Ветер северо-восточный, восточный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 768 миллиметров ртутного столба, что на 23 единицы выше нормы", — добавил синоптик.Аномально высокое атмосферное давление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Их состояние, как заметил собеседник агентства, можно сравнить с ощущениями при погружении в шахту на 250 метров.Метеорологи ожидают "оттепель" к концу февраля. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, днем 26 февраля воздух может прогреться до нуля градусов. Впрочем, затем в столичный регион вернутся заморозки. Синоптик не исключила, что в первую пятидневку марта ночные температуры могут достичь минус двадцати градусов.
https://ria.ru/20210221/pogoda-1598450130.html
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погода, москва, общество
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Сильные морозы, которых в Москве
не было 65 лет, ожидаются в ночь на 23 февраля, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным. Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до минус 25-27 градусов, по области минус 25-30, на востоке местами до минус 33, днем в столице не выше минус 14-16, в Подмосковье — минус 13-18", — уточнил Тишковец.
По его словам, такие показатели — на 13-15 градусов ниже многолетней нормы — случаются 23 февраля реже одного раза в полвека.
Последний раз так морозно в этот день в Москве было 65 лет назад, в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали минус 27,1 градуса, а абсолютный рекорд принадлежит 1945-му — тогда столбики термометров застыли на отметке минус 30,5 градуса.
"Ветер северо-восточный, восточный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 768 миллиметров ртутного столба, что на 23 единицы выше нормы", — добавил синоптик.
Аномально высокое атмосферное давление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Их состояние, как заметил собеседник агентства, можно сравнить с ощущениями при погружении в шахту на 250 метров.
Метеорологи ожидают "оттепель" к концу февраля. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой
, днем 26 февраля воздух может прогреться до нуля градусов. Впрочем, затем в столичный регион вернутся заморозки. Синоптик не исключила, что в первую пятидневку марта ночные температуры могут достичь минус двадцати градусов.