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Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России
В ближайшие пять дней от западных границ России до Тихоокеанского побережья будут наблюдаться аномальные холода, самым морозным днем станет 23 февраля, сообщил... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T00:12
2021-02-21T00:32
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В ближайшие пять дней от западных границ России до Тихоокеанского побережья будут наблюдаться аномальные холода, самым морозным днем станет 23 февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в некоторых частях страны холодную погоду обеспечивает антициклон, а где-то – заток холодного воздуха. В результате на всей территории России будет холодно.Жителей центра европейской России 23 февраля ждет похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов в ночное время, сообщил также Вильфанд. "Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода", - рассказал он.Он отметил, что такая "мужская" погода будет характерна для всего центра европейской части России."Ночью -23-25 градусов в Москве, в центре города около -20, а по области до -28 градусов, а в пониженных местах до -33 градусов. Будет по-настоящему холодный день. Температура днем -15-17 градусов, по области -19 градусов. Но будет маловетрено и солнечно. Такая же погода будет в центре Европейской России", - заключил Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России

00:12 21.02.2021 (обновлено: 00:32 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПоследствия снегопада
Последствия снегопада - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В ближайшие пять дней от западных границ России до Тихоокеанского побережья будут наблюдаться аномальные холода, самым морозным днем станет 23 февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Средняя аномалия до 24 февраля, включая первый рабочий день, начиная с западных границ страны и фактически до тихоокеанского побережья. Везде отрицательная аномалия в ближайшие пять дней. Наиболее холодная она 23-го числа на европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае", - сказал синоптик.

Он уточнил, что в некоторых частях страны холодную погоду обеспечивает антициклон, а где-то – заток холодного воздуха. В результате на всей территории России будет холодно.
Жителей центра европейской России 23 февраля ждет похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов в ночное время, сообщил также Вильфанд. "Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода", - рассказал он.
Он отметил, что такая "мужская" погода будет характерна для всего центра европейской части России.
"Ночью -23-25 градусов в Москве, в центре города около -20, а по области до -28 градусов, а в пониженных местах до -33 градусов. Будет по-настоящему холодный день. Температура днем -15-17 градусов, по области -19 градусов. Но будет маловетрено и солнечно. Такая же погода будет в центре Европейской России", - заключил Вильфанд.
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