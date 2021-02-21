https://ria.ru/20210221/moroz-1598436226.html

Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России

Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России

В ближайшие пять дней от западных границ России до Тихоокеанского побережья будут наблюдаться аномальные холода, самым морозным днем станет 23 февраля, сообщил... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T00:12

2021-02-21T00:12

2021-02-21T00:32

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В ближайшие пять дней от западных границ России до Тихоокеанского побережья будут наблюдаться аномальные холода, самым морозным днем станет 23 февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в некоторых частях страны холодную погоду обеспечивает антициклон, а где-то – заток холодного воздуха. В результате на всей территории России будет холодно.Жителей центра европейской России 23 февраля ждет похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов в ночное время, сообщил также Вильфанд. "Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода", - рассказал он.Он отметил, что такая "мужская" погода будет характерна для всего центра европейской части России."Ночью -23-25 градусов в Москве, в центре города около -20, а по области до -28 градусов, а в пониженных местах до -33 градусов. Будет по-настоящему холодный день. Температура днем -15-17 градусов, по области -19 градусов. Но будет маловетрено и солнечно. Такая же погода будет в центре Европейской России", - заключил Вильфанд.

https://ria.ru/20210215/zhkkh-1597549634.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество