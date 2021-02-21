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Архангельская область
https://ria.ru/20210221/moloko-1598509242.html
В Архангельской области начали производить обогащенное селеном молоко
В Архангельской области начали производить обогащенное селеном молоко
Вельский молочный завод в Архангельской области начал выпуск молока, обогащенного селеном, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T20:04
2021-02-21T20:05
архангельская область
россия
александр цыбульский
федеральная налоговая служба (фнс россии)
архангельская область
санкт-петербург
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 фев - РИА Новости. Вельский молочный завод в Архангельской области начал выпуск молока, обогащенного селеном, сообщает пресс-служба правительства региона.Производство продукции с антиоксидантными свойствами стало возможным благодаря возобновлению работы молзавода, вошедшего в состав ООО "Устьянская молочная компания" ("УМК"). В торжественном запуске производства принял участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Для производства молока коров кормят органическими минеральными добавками с высоким содержанием селена."С таким молоком вы сможете занять совершенно другую нишу на рынке – это то, чего сейчас не хватает: сегодня есть спрос на здоровые продукты", – приводятся в сообщении слова Цыбульского, который продегустировал инновационную продукцию, а также оценил мощности молзавода, посетив творожный и сырный цеха. Как сообщил председатель совета директоров "УМК" Александр Фиалковский, компания стремится сделать молоко с селеном федеральным брендом. "Это действительно уникальный продукт. Он присутствует в России, но его очень мало", – пояснил он.В пресс-службе отметили, что последние несколько лет Вельский молочный завод находился в сложной финансовой ситуации. В 2014 году он был продан инвесторам из Санкт-Петербурга. Спустя четыре года ФНС выявила неуплату налогов на сумму свыше 40 миллионов рублей, а в феврале 2019 года в отношении предприятия была введена процедура банкротства. К середине 2019 года сельхозпроизводители Архангельской области перестали сдавать молоко на завод и заключили контракты с другими переработчиками. Осенью того же года "УМК" решила поддержать предприятие поставками необходимого объема молока, но к марту 2020 года завод перестал погашать задолженность за сырье и принял решение о ликвидации.В сентябре 2020 года Вельский молзавод вошел в структуру "УМК", на нем возобновлено производство пастеризованного молока, кисломолочной продукции, твердых сыров, сливочного масла, творога, сырков и творожных десертов. Завод имеет возможность перерабатывать от 50 тонн молочного сырья в сутки.В настоящий момент предприятие приступило к первому этапу модернизации: осуществляется монтаж оборудования, проектируется новый автоматизированный цех кисломолочной продукции, планируется расширение линейки мягких творожных сыров. Также рассматривается перcпектива выпуска молочных продуктов, которые в России еще малоизвестны. Речь идет о мембранной обработке молока и нанотехнологий получения обезвоженного молочного жира, добавили в пресс-службе.
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россия, александр цыбульский, федеральная налоговая служба (фнс россии), архангельская область, санкт-петербург, экономика

В Архангельской области начали производить обогащенное селеном молоко

20:04 21.02.2021 (обновлено: 20:05 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудница молочного завода
Сотрудница молочного завода - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 фев - РИА Новости. Вельский молочный завод в Архангельской области начал выпуск молока, обогащенного селеном, сообщает пресс-служба правительства региона.
Производство продукции с антиоксидантными свойствами стало возможным благодаря возобновлению работы молзавода, вошедшего в состав ООО "Устьянская молочная компания" ("УМК"). В торжественном запуске производства принял участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Для производства молока коров кормят органическими минеральными добавками с высоким содержанием селена.
"С таким молоком вы сможете занять совершенно другую нишу на рынке – это то, чего сейчас не хватает: сегодня есть спрос на здоровые продукты", – приводятся в сообщении слова Цыбульского, который продегустировал инновационную продукцию, а также оценил мощности молзавода, посетив творожный и сырный цеха.
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Как сообщил председатель совета директоров "УМК" Александр Фиалковский, компания стремится сделать молоко с селеном федеральным брендом. "Это действительно уникальный продукт. Он присутствует в России, но его очень мало", – пояснил он.
В пресс-службе отметили, что последние несколько лет Вельский молочный завод находился в сложной финансовой ситуации. В 2014 году он был продан инвесторам из Санкт-Петербурга. Спустя четыре года ФНС выявила неуплату налогов на сумму свыше 40 миллионов рублей, а в феврале 2019 года в отношении предприятия была введена процедура банкротства. К середине 2019 года сельхозпроизводители Архангельской области перестали сдавать молоко на завод и заключили контракты с другими переработчиками. Осенью того же года "УМК" решила поддержать предприятие поставками необходимого объема молока, но к марту 2020 года завод перестал погашать задолженность за сырье и принял решение о ликвидации.
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В сентябре 2020 года Вельский молзавод вошел в структуру "УМК", на нем возобновлено производство пастеризованного молока, кисломолочной продукции, твердых сыров, сливочного масла, творога, сырков и творожных десертов. Завод имеет возможность перерабатывать от 50 тонн молочного сырья в сутки.
В настоящий момент предприятие приступило к первому этапу модернизации: осуществляется монтаж оборудования, проектируется новый автоматизированный цех кисломолочной продукции, планируется расширение линейки мягких творожных сыров. Также рассматривается перcпектива выпуска молочных продуктов, которые в России еще малоизвестны. Речь идет о мембранной обработке молока и нанотехнологий получения обезвоженного молочного жира, добавили в пресс-службе.

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