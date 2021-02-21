https://ria.ru/20210221/maski-1598450849.html
Стоматолог предупредил о негативных последствиях ношения масок
Стоматолог предупредил о негативных последствиях ношения масок
Стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал, как ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T09:24
2021-02-21T09:24
2021-02-21T12:29
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал, как ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен.По его словам, прикрытие рта и носа в течение длительного времени ограничивает поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая способствует развитию кариеса и заболеваний десен.Шаргородский отметил, что последствием ношения масок также может быть неприятный запах изо рта. В связи с этим он рекомендовал в период пандемии чаще чистить зубы и полоскать рот водой.
https://ria.ru/20210215/maski-1597548589.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал, как ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен.
По его словам, прикрытие рта и носа в течение длительного времени ограничивает поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая способствует развитию кариеса и заболеваний десен.
"Поэтому носить ее (маску. — Прим. ред.) необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы, для того чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта", — объяснил врач в комментарии "Звезде".
Шаргородский отметил, что последствием ношения масок также может быть неприятный запах изо рта. В связи с этим он рекомендовал в период пандемии чаще чистить зубы и полоскать рот водой.