https://ria.ru/20210221/mars-1598444727.html

Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники

Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники

Постоянное присутствие людей на Марсе будет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 году можно рассчитывать на город-миллионник, считает президент... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T07:12

2021-02-21T07:12

2021-02-21T16:21

наука

марс

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Постоянное присутствие людей на Марсе будет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 году можно рассчитывать на город-миллионник, считает президент "Марсианского общества", инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.В четверг посадку на Марс совершил новейший американский ровер Perseverance, стартовавший с Земли в июле 2020 года. С его помощью НАСА надеется получить новые данные о геологии, строении планеты, собрать образцы ее грунта для последующей отправки на Землю. В числе научных инструментов Perseverance — устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы. Его разработчики надеются, что в будущем эта технология будет востребована для получения ракетного топлива, необходимого в ходе пилотируемых миссий на Марс.Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Марса. Одновременно с ним на Красной планете сейчас продолжает работу марсоход Curiosity. Пока присутствие людей на Марсе остается научной фантастикой, слишком далеко находится и много загадок несет в себе эта планета. Но, как надеются ученые, именно роботомиссии вроде ровера помогут в конечном итоге сделать пилотируемые полеты на Марс реальностью. На вопрос о том, когда можно рассчитывать на появление обитаемой базы на соседней планете, Зубрин называет 2030 год.Бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск ранее заявлял о цели начать пилотируемые полеты на Марс уже к 2026 году, но, как считает эксперт, этот план будет скорректирован. "Это, вероятнее всего, займет время до 2030 года. Вероятно, что к 2026-му или 2028 году он сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботомиссиями и начать автоматизированное строительство базы. До того как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды", — подчеркивает Зубрин, основавший "Марсианское общество" в 1998 году в качестве площадки для научных форумов, обмена мнениями и лоббирования интересов изучения и освоения Марса.Планы Маска по отправке на Марс миллиона землян уже к 2050 году, эксперт считает "амбициозными". "Но мы можем отправить к этому времени одну тысячу людей, они создадут индустриальные и сельскохозяйственные возможности на Марсе для того, чтобы была возможность поддерживать жизнедеятельность большего числа людей. Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070-му, городом-миллионником или даже больше к 2100-му", — рассказывает РИА Новости Зубрин.Рассуждая о том, обойдется ли освоение Марса без человеческих жертв, эксперт сказал: "Всегда будет риск исследований, но ничего великого никогда не достигалось без храбрости". Завершил интервью Зубрин словами советского космонавта Юрия Гагарина — "Поехали!"Марс был приоритетным направлением НАСА в период работы администрации Барака Обамы, затем при Дональде Трампе взят курс на возвращение человека на Луну, разработки ее ресурсов и создание окололунной станции для отработки технологий и возможностей для будущих полетов в далекий космос, в том числе на Марс. Новая администрация Джо Байдена пока не озвучила свои приоритеты в космическом пространстве.

https://ria.ru/20210220/mars-1598279811.html

https://ria.ru/20210220/rogozin-1598257397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, космос - риа наука