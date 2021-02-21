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https://ria.ru/20210221/lnr-1598485187.html
В ЛНР нет случаев осложнений после первого этапа вакцинации "Спутник V"
В ЛНР нет случаев осложнений после первого этапа вакцинации "Спутник V"
После первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в самопровозглашенной Луганской народной республике не выявили случаев РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:59
2021-02-21T15:59
распространение коронавируса
минздрав лнр
луганская народная республика
здоровье - общество
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. После первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в самопровозглашенной Луганской народной республике не выявили случаев осложнений, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.Ранее глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила о старте первого этапа вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей республики. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получили работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов."Те поликлиники, которые участвовали в первом этапе вакцинации, полностью справились со своей работой, осложнений после введения первой дозы вакцины мы не наблюдали", - рассказал Валиев.Он дополнил, что сам также после вакцинации не ощутил никаких осложнений."Я не могу сказать, что были какие-то поствакцинальные осложнения, у меня их не было, температура нормальная была, ни гиперемии, ни отечности в месте инъекции не было. Состояние было стабильное. На сегодняшний день бодро пришел, зная, что это необходимо, сделал второй компонент этой вакцины для того, чтобы не заболеть", - заявил первый замминистра.
https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598327700.html
луганская народная республика
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минздрав лнр, луганская народная республика, здоровье - общество

В ЛНР нет случаев осложнений после первого этапа вакцинации "Спутник V"

15:59 21.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. После первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в самопровозглашенной Луганской народной республике не выявили случаев осложнений, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.
Ранее глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила о старте первого этапа вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей республики. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получили работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.
"Те поликлиники, которые участвовали в первом этапе вакцинации, полностью справились со своей работой, осложнений после введения первой дозы вакцины мы не наблюдали", - рассказал Валиев.
Он дополнил, что сам также после вакцинации не ощутил никаких осложнений.
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"Я не могу сказать, что были какие-то поствакцинальные осложнения, у меня их не было, температура нормальная была, ни гиперемии, ни отечности в месте инъекции не было. Состояние было стабильное. На сегодняшний день бодро пришел, зная, что это необходимо, сделал второй компонент этой вакцины для того, чтобы не заболеть", - заявил первый замминистра.
 
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