https://ria.ru/20210221/lnr-1598485187.html

В ЛНР нет случаев осложнений после первого этапа вакцинации "Спутник V"

В ЛНР нет случаев осложнений после первого этапа вакцинации "Спутник V"

После первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в самопровозглашенной Луганской народной республике не выявили случаев РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:59

2021-02-21T15:59

2021-02-21T15:59

распространение коронавируса

минздрав лнр

луганская народная республика

здоровье - общество

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. После первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в самопровозглашенной Луганской народной республике не выявили случаев осложнений, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.Ранее глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила о старте первого этапа вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей республики. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получили работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов."Те поликлиники, которые участвовали в первом этапе вакцинации, полностью справились со своей работой, осложнений после введения первой дозы вакцины мы не наблюдали", - рассказал Валиев.Он дополнил, что сам также после вакцинации не ощутил никаких осложнений."Я не могу сказать, что были какие-то поствакцинальные осложнения, у меня их не было, температура нормальная была, ни гиперемии, ни отечности в месте инъекции не было. Состояние было стабильное. На сегодняшний день бодро пришел, зная, что это необходимо, сделал второй компонент этой вакцины для того, чтобы не заболеть", - заявил первый замминистра.

https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598327700.html

луганская народная республика

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минздрав лнр, луганская народная республика, здоровье - общество