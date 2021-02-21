https://ria.ru/20210221/liviya-1598496031.html

Глава МВД ПНС Ливии не пострадал при покушении, сообщил источник

Глава МВД ПНС Ливии не пострадал при покушении, сообщил источник

Глава МВД Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага не пострадал в ходе нападения на его кортеж в Триполи, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T17:30

2021-02-21T17:30

2021-02-21T17:37

ливия

в мире

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КАИР, 21 фев - РИА Новости. Глава МВД Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага не пострадал в ходе нападения на его кортеж в Триполи, сообщил РИА Новости источник в службе охраны министра."Кортеж главы МВД ПНС Фатхи Башаги подвергся нападению, когда министр возвращался в свою резиденцию в районе Джанзур на западе Триполи", - сообщил источник.По данным источника, покушение на министра предприняли трое вооруженных людей, открывших огонь по кортежу из автомобиля Toyota. Один из нападавших убит сотрудниками охраны министра, еще двое задержаны. "Министр не пострадал в результате стрельбы, его здоровье в порядке", - сказал источник.В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20200917/liviya-1577395549.html

ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливия, в мире