На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом
17:49 21.02.2021 (обновлено: 18:00 21.02.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолеты НАТО
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил, почему Киев разрешил авиации НАТО летать над Крымом. Его слова приводит "Обозреватель".
"Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем", — заявил Бабин.
По его мнению, "согласно международному праву, это зона ответственности Украины", и до вхождения полуострова в состав России "фактически все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта". Это означает, что самолетам не обязательно летать над Крымом, чтобы вступать во взаимодействие с украинской аэронавигационной системой "Украэрорух".
Бабин пояснил, что речь не идет о том, что Киев приглашает авиацию НАТО летать над Крымом, а лишь разрешает это делать. Однако он предположил, что самолеты альянса не будут подлетать к полуострову ближе, чем на 12 миль.
11 февраля, 12:58В Крыму отреагировали на предложение Киева к НАТО по полуострову
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в связи с этим отметил несамостоятельность киевских властей во внешней политике. Он назвал Украину "приспешником" США и подчеркнул, что эти заявления Россия не оставит без внимания. У страны достаточный потенциал для того, чтобы противник "обломал зубы" в случае агрессии, добавил Швыткин.