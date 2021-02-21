https://ria.ru/20210221/krym-1598498425.html

На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом

На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил, почему Киев разрешил авиации НАТО летать над Крымом. Его слова приводит... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T17:49

2021-02-21T17:49

2021-02-21T18:00

россия

черное море

украэрорух

госдума рф

нато

республика крым

сша

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил, почему Киев разрешил авиации НАТО летать над Крымом. Его слова приводит "Обозреватель".По его мнению, "согласно международному праву, это зона ответственности Украины", и до вхождения полуострова в состав России "фактически все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта". Это означает, что самолетам не обязательно летать над Крымом, чтобы вступать во взаимодействие с украинской аэронавигационной системой "Украэрорух".Бабин пояснил, что речь не идет о том, что Киев приглашает авиацию НАТО летать над Крымом, а лишь разрешает это делать. Однако он предположил, что самолеты альянса не будут подлетать к полуострову ближе, чем на 12 миль.Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в связи с этим отметил несамостоятельность киевских властей во внешней политике. Он назвал Украину "приспешником" США и подчеркнул, что эти заявления Россия не оставит без внимания. У страны достаточный потенциал для того, чтобы противник "обломал зубы" в случае агрессии, добавил Швыткин.

https://ria.ru/20210211/krym-1596969634.html

россия

черное море

республика крым

сша

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россия, черное море, украэрорух, госдума рф, нато, республика крым, сша