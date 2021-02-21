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Ректор СевГУ прокомментировал введенные Украиной санкции против вуза
Ректор СевГУ прокомментировал введенные Украиной санкции против вуза
Введенные властями Украины санкции в отношении Севастопольского государственного университета (СевГУ) будут способствовать его узнаваемости и подчеркивают... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T14:41
2021-02-21T14:41
россия
севастопольский госуниверситет
севастопольский государственный университет
владимир зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Введенные властями Украины санкции в отношении Севастопольского государственного университета (СевГУ) будут способствовать его узнаваемости и подчеркивают верный курс развития вуза, заявил журналистам ректор СевГУ Владимир Нечаев.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц. В список юридических лиц попал в том числе "Севастопольский государственный университет" (РФ)."Новость нас удивила и позабавила отчасти. Приятно, что мы оказались в солидной компании – с такими крупными организациями. Решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины… Это очень редко, когда университеты попадают в санкционные списки…Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так", - сказал журналистам Нечаев.Он добавил, что университет не занимается антиукраинской политикой, в нем до сих пор учатся студенты из Украины. Включение вуза в санкционный список, по мнению ректора, будет лишь способствовать узнаваемости университета.Севастопольский госуниверситет был создан 8 октября 2014 года на базе семи образовательных учреждений. Сейчас в университете обучаются около 12 тысяч студентов. Он является ведущим вузом Крыма в сфере технологического образования, дает образование более чем по 140 направлениям.
https://ria.ru/20210221/ukraina-1598461632.html
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595914529.html
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россия, севастопольский госуниверситет, севастопольский государственный университет, владимир зеленский, украина

Ректор СевГУ прокомментировал введенные Украиной санкции против вуза

14:41 21.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Rybiybunt / Главный корпус Севастопольского государственного университета
Главный корпус Севастопольского государственного университета - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Rybiybunt /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Введенные властями Украины санкции в отношении Севастопольского государственного университета (СевГУ) будут способствовать его узнаваемости и подчеркивают верный курс развития вуза, заявил журналистам ректор СевГУ Владимир Нечаев.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц. В список юридических лиц попал в том числе "Севастопольский государственный университет" (РФ).
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"Новость нас удивила и позабавила отчасти. Приятно, что мы оказались в солидной компании – с такими крупными организациями. Решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины… Это очень редко, когда университеты попадают в санкционные списки…Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так", - сказал журналистам Нечаев.
Он добавил, что университет не занимается антиукраинской политикой, в нем до сих пор учатся студенты из Украины. Включение вуза в санкционный список, по мнению ректора, будет лишь способствовать узнаваемости университета.
"Мне забавно, что украинские власти тратят время, силы, ресурсы на нас. В принципе это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене…Я думаю, что многие заинтересуются, что же это за явление – Севастопольский университет, раз его поставили в один ряд с предприятием "МоторСич", на котором работают китайские инвесторы, с сетью "Спортмастер", предприятиями Медведчука. Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете", - добавил он.
Севастопольский госуниверситет был создан 8 октября 2014 года на базе семи образовательных учреждений. Сейчас в университете обучаются около 12 тысяч студентов. Он является ведущим вузом Крыма в сфере технологического образования, дает образование более чем по 140 направлениям.
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РоссияСевастопольский госуниверситетСевастопольский государственный университетВладимир ЗеленскийУкраина
 
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