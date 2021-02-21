Ректор СевГУ прокомментировал введенные Украиной санкции против вуза
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Введенные властями Украины санкции в отношении Севастопольского государственного университета (СевГУ) будут способствовать его узнаваемости и подчеркивают верный курс развития вуза, заявил журналистам ректор СевГУ Владимир Нечаев.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц. В список юридических лиц попал в том числе "Севастопольский государственный университет" (РФ).
"Новость нас удивила и позабавила отчасти. Приятно, что мы оказались в солидной компании – с такими крупными организациями. Решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины… Это очень редко, когда университеты попадают в санкционные списки…Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так", - сказал журналистам Нечаев.
Он добавил, что университет не занимается антиукраинской политикой, в нем до сих пор учатся студенты из Украины. Включение вуза в санкционный список, по мнению ректора, будет лишь способствовать узнаваемости университета.
"Мне забавно, что украинские власти тратят время, силы, ресурсы на нас. В принципе это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене…Я думаю, что многие заинтересуются, что же это за явление – Севастопольский университет, раз его поставили в один ряд с предприятием "МоторСич", на котором работают китайские инвесторы, с сетью "Спортмастер", предприятиями Медведчука. Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете", - добавил он.
Севастопольский госуниверситет был создан 8 октября 2014 года на базе семи образовательных учреждений. Сейчас в университете обучаются около 12 тысяч студентов. Он является ведущим вузом Крыма в сфере технологического образования, дает образование более чем по 140 направлениям.