https://ria.ru/20210221/krym-1598477771.html

Ректор СевГУ прокомментировал введенные Украиной санкции против вуза

Ректор СевГУ прокомментировал введенные Украиной санкции против вуза

Введенные властями Украины санкции в отношении Севастопольского государственного университета (СевГУ) будут способствовать его узнаваемости и подчеркивают... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T14:41

2021-02-21T14:41

2021-02-21T14:41

россия

севастопольский госуниверситет

севастопольский государственный университет

владимир зеленский

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Введенные властями Украины санкции в отношении Севастопольского государственного университета (СевГУ) будут способствовать его узнаваемости и подчеркивают верный курс развития вуза, заявил журналистам ректор СевГУ Владимир Нечаев.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц. В список юридических лиц попал в том числе "Севастопольский государственный университет" (РФ)."Новость нас удивила и позабавила отчасти. Приятно, что мы оказались в солидной компании – с такими крупными организациями. Решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины… Это очень редко, когда университеты попадают в санкционные списки…Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так", - сказал журналистам Нечаев.Он добавил, что университет не занимается антиукраинской политикой, в нем до сих пор учатся студенты из Украины. Включение вуза в санкционный список, по мнению ректора, будет лишь способствовать узнаваемости университета.Севастопольский госуниверситет был создан 8 октября 2014 года на базе семи образовательных учреждений. Сейчас в университете обучаются около 12 тысяч студентов. Он является ведущим вузом Крыма в сфере технологического образования, дает образование более чем по 140 направлениям.

https://ria.ru/20210221/ukraina-1598461632.html

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595914529.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, севастопольский госуниверситет, севастопольский государственный университет, владимир зеленский, украина