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В Крыму нашли подтверждение "имперских амбиций" Британии на Украине
В Крыму нашли подтверждение "имперских амбиций" Британии на Украине
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку "крымских" административных структур, созданных на Украине. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:04
2021-02-21T12:04
россия
ольга ковитиди
великобритания
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку "крымских" административных структур, созданных на Украине.Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка 235 тысяч долларов) на проект поддержки "крымских" административных структур в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины.По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, ольга ковитиди, великобритания, республика крым, украина

В Крыму нашли подтверждение "имперских амбиций" Британии на Украине

12:04 21.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку "крымских" административных структур, созданных на Украине.
Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка 235 тысяч долларов) на проект поддержки "крымских" административных структур в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины.

"Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны. При этом следует напомнить далеким английским коллегам, что Херсон - это не Крым, так что участь направленных на Украину для украинских якобы крымских, но на самом деле херсонских властей, английских фунтов будет такая же, как и 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд евро), направленных якобы для развития британско-украинских торговых контрактов", - сказала РИА Новости Ковитиди.

По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев.
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"Английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры. Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов", - подчеркнула сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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