https://ria.ru/20210221/krym-1598463580.html

В Крыму нашли подтверждение "имперских амбиций" Британии на Украине

В Крыму нашли подтверждение "имперских амбиций" Британии на Украине

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку "крымских" административных структур, созданных на Украине. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T12:04

2021-02-21T12:04

2021-02-21T12:04

россия

ольга ковитиди

великобритания

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку "крымских" административных структур, созданных на Украине.Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка 235 тысяч долларов) на проект поддержки "крымских" административных структур в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины.По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210221/sportmaster-1598439033.html

https://ria.ru/20210220/krym-1598265764.html

россия

великобритания

республика крым

украина

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россия, ольга ковитиди, великобритания, республика крым, украина