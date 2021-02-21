В Крыму нашли подтверждение "имперских амбиций" Британии на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку "крымских" административных структур, созданных на Украине.
Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка 235 тысяч долларов) на проект поддержки "крымских" административных структур в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины.
"Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны. При этом следует напомнить далеким английским коллегам, что Херсон - это не Крым, так что участь направленных на Украину для украинских якобы крымских, но на самом деле херсонских властей, английских фунтов будет такая же, как и 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд евро), направленных якобы для развития британско-украинских торговых контрактов", - сказала РИА Новости Ковитиди.
По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев.
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"Английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры. Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов", - подчеркнула сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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