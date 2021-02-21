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На Сахалине проверят данные об избиении воспитанницы школы-интерната
На Сахалине проверят данные об избиении воспитанницы школы-интерната
Прокуратура проверяет факт избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T09:41
2021-02-21T09:41
здоровье - общество
сахалин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет факт избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства."Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту причинения воспитаннице ГКОУ Школа-интернат "Радуга" телесных повреждений", - говорится в сообщении.В местных СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла ее в скорую помощь. Сообщается, что в своём избиении девочка винит воспитанниц интерната.В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства о профилактике правонарушений, в том числе надлежащему исполнению обязанностей уполномоченными лицами учреждения, допустившими происшествие, а также самовольный уход воспитанницы, сообщили в прокуратуре, отметив, что взяли на контроль проведение проверки правоохранительными органами.
https://ria.ru/20210217/khalatnost-1597781406.html
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здоровье - общество, сахалин, происшествия

На Сахалине проверят данные об избиении воспитанницы школы-интерната

09:41 21.02.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет факт избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту причинения воспитаннице ГКОУ Школа-интернат "Радуга" телесных повреждений", - говорится в сообщении.
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В местных СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла ее в скорую помощь. Сообщается, что в своём избиении девочка винит воспитанниц интерната.
В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства о профилактике правонарушений, в том числе надлежащему исполнению обязанностей уполномоченными лицами учреждения, допустившими происшествие, а также самовольный уход воспитанницы, сообщили в прокуратуре, отметив, что взяли на контроль проведение проверки правоохранительными органами.
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