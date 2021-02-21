https://ria.ru/20210221/kriminal-1598451624.html

На Сахалине проверят данные об избиении воспитанницы школы-интерната

На Сахалине проверят данные об избиении воспитанницы школы-интерната

Прокуратура проверяет факт избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T09:41

2021-02-21T09:41

2021-02-21T09:41

здоровье - общество

сахалин

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет факт избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства."Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту причинения воспитаннице ГКОУ Школа-интернат "Радуга" телесных повреждений", - говорится в сообщении.В местных СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла ее в скорую помощь. Сообщается, что в своём избиении девочка винит воспитанниц интерната.В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства о профилактике правонарушений, в том числе надлежащему исполнению обязанностей уполномоченными лицами учреждения, допустившими происшествие, а также самовольный уход воспитанницы, сообщили в прокуратуре, отметив, что взяли на контроль проведение проверки правоохранительными органами.

https://ria.ru/20210217/khalatnost-1597781406.html

https://ria.ru/20210209/kuban-1596668604.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сахалин, происшествия