https://ria.ru/20210221/kosmos-1598440904.html

В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"

В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") потратит более 260 миллионов рублей в 2021-2022 годах на отработку парашютной системы и... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T03:08

2021-02-21T03:08

2021-02-21T03:08

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") потратит более 260 миллионов рублей в 2021-2022 годах на отработку парашютной системы и средств приземления нового пилотируемого корабля "Орел", следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что на эти работы до февраля 2022 года планируется потратить 262,5 миллиона рублей.Ранее главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Владимир Качалов сообщил РИА Новости, что парашютная система у "Орла" будет надежнее, чем у корабля "Союз". Она будет многокупольной, а не однокупольной, как на "Союзе", и включать три основных парашюта площадью 1,2 тысячи квадратных метров каждый. При этом, по его словам, работа системы на двух основных парашютах (при отказе одного) будет считаться нормальной.Первый испытательный запуск корабля "Орел" намечен на 15 декабря 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году планируется беспилотный, а в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году, а второй - полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.

https://ria.ru/20210218/progress-1597985208.html

https://ria.ru/20210214/mask-1597400394.html

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