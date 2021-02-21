Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210221/kosmos-1598440904.html
В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") потратит более 260 миллионов рублей в 2021-2022 годах на отработку парашютной системы и... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T03:08
2021-02-21T03:08
хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
ркк "энергия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573330251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75ae5955435d6a1773e0e28268f58e22.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") потратит более 260 миллионов рублей в 2021-2022 годах на отработку парашютной системы и средств приземления нового пилотируемого корабля "Орел", следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что на эти работы до февраля 2022 года планируется потратить 262,5 миллиона рублей.Ранее главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Владимир Качалов сообщил РИА Новости, что парашютная система у "Орла" будет надежнее, чем у корабля "Союз". Она будет многокупольной, а не однокупольной, как на "Союзе", и включать три основных парашюта площадью 1,2 тысячи квадратных метров каждый. При этом, по его словам, работа системы на двух основных парашютах (при отказе одного) будет считаться нормальной.Первый испытательный запуск корабля "Орел" намечен на 15 декабря 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году планируется беспилотный, а в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году, а второй - полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.
https://ria.ru/20210218/progress-1597985208.html
https://ria.ru/20210214/mask-1597400394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573330251_119:0:1559:1080_1920x0_80_0_0_bd27a46c8cef851a6be1c50df8ff2a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, ркк "энергия"

В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"

03:08 21.02.2021
 
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") потратит более 260 миллионов рублей в 2021-2022 годах на отработку парашютной системы и средств приземления нового пилотируемого корабля "Орел", следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
"Обеспечение проведения сбросов с вертолета Ми-26 макетов возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля для отработки парашютной системы и средств приземления", - говорится в материалах.
Отмечается, что на эти работы до февраля 2022 года планируется потратить 262,5 миллиона рублей.
Корабль Прогресс с помятой антенной - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 12:30
НАСА опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной
Ранее главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Владимир Качалов сообщил РИА Новости, что парашютная система у "Орла" будет надежнее, чем у корабля "Союз". Она будет многокупольной, а не однокупольной, как на "Союзе", и включать три основных парашюта площадью 1,2 тысячи квадратных метров каждый. При этом, по его словам, работа системы на двух основных парашютах (при отказе одного) будет считаться нормальной.
Первый испытательный запуск корабля "Орел" намечен на 15 декабря 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году планируется беспилотный, а в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году, а второй - полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 09:35Наука
Маск хочет предложить Путину сотрудничество в космосе, считает эксперт
 
Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Пушков спрогнозировал реакцию пользователей из-за требований WhatsApp
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
Лента новостейМолния