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В Белом доме заявили, что США не вправе определять происхождение COVID-19
В Белом доме заявили, что США не вправе определять происхождение COVID-19
Администрация США не считает себя вправе делать вывод о том, откуда произошел коронавирус, призывает ВОЗ сделать все возможное для выяснения этого, заявил в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T21:31
2021-02-21T21:31
2021-02-21T21:31
распространение коронавируса
джейк салливан
коронавирус covid-19
воз
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация США не считает себя вправе делать вывод о том, откуда произошел коронавирус, призывает ВОЗ сделать все возможное для выяснения этого, заявил в воскресенье советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Я не вправе говорить, как COVID-19 появился в этом мире. Все, что я вправе сделать, это призвать ВОЗ делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно… Я не в том положении, и администрация Байдена не в том положении, чтобы делать вывод о том, откуда именно произошел COVID-19", - сказал он в эфире телеканала CBS.По его словам, причина в том числе в отсутствии достаточной прозрачности со стороны китайских властей в этом вопросе.
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джейк салливан, коронавирус covid-19, воз, сша, в мире