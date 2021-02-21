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В Белом доме заявили, что США не вправе определять происхождение COVID-19

В Белом доме заявили, что США не вправе определять происхождение COVID-19

Администрация США не считает себя вправе делать вывод о том, откуда произошел коронавирус, призывает ВОЗ сделать все возможное для выяснения этого, заявил в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T21:31

2021-02-21T21:31

2021-02-21T21:31

распространение коронавируса

джейк салливан

коронавирус covid-19

воз

сша

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация США не считает себя вправе делать вывод о том, откуда произошел коронавирус, призывает ВОЗ сделать все возможное для выяснения этого, заявил в воскресенье советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Я не вправе говорить, как COVID-19 появился в этом мире. Все, что я вправе сделать, это призвать ВОЗ делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно… Я не в том положении, и администрация Байдена не в том положении, чтобы делать вывод о том, откуда именно произошел COVID-19", - сказал он в эфире телеканала CBS.По его словам, причина в том числе в отсутствии достаточной прозрачности со стороны китайских властей в этом вопросе.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, коронавирус covid-19, воз, сша, в мире