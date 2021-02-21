https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598461372.html
В Москве за сутки госпитализировали более 770 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали более 770 пациентов с коронавирусом
Более 770 пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:35
2021-02-21T11:35
2021-02-21T11:35
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 770 пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровело еще 1807 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 884 615."В Москве выявлено 1602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 773 человека", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210221/immunitet-1598442273.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество