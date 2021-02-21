https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598461372.html

В Москве за сутки госпитализировали более 770 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали более 770 пациентов с коронавирусом

Более 770 пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:35

2021-02-21T11:35

2021-02-21T11:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 770 пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровело еще 1807 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 884 615."В Москве выявлено 1602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 773 человека", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210221/immunitet-1598442273.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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