Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598461372.html
В Москве за сутки госпитализировали более 770 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали более 770 пациентов с коронавирусом
Более 770 пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:35
2021-02-21T11:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_334:519:3051:2047_1920x0_80_0_0_75b3483703199dcf47061a1a2eebf9ad.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 770 пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровело еще 1807 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 884 615."В Москве выявлено 1602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 773 человека", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210221/immunitet-1598442273.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_482:511:2530:2047_1920x0_80_0_0_e4487fb17cb8e882446d7ee02ad51289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали более 770 пациентов с коронавирусом

11:35 21.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 770 пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что в столице выздоровело еще 1807 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 884 615.
Отделение для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 04:35Распространение коронавируса
Австрийские ученые уточнили сроки сохранения иммунитета к коронавирусу
"В Москве выявлено 1602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 773 человека", — говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния