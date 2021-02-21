https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598458613.html

В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло на 12 742, до 4 164 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:02

2021-02-21T11:02

2021-02-21T12:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 12 742, до 4 164 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 12 742 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1381 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 4 164 726 случаев. Темп прироста составляет 0,3%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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