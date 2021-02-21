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В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло на 12 742, до 4 164 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:02
2021-02-21T11:02
2021-02-21T12:34
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 12 742, до 4 164 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 12 742 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1381 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 4 164 726 случаев. Темп прироста составляет 0,3%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия