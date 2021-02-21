https://ria.ru/20210221/kontakty-1598437299.html

Россия направила запросы для начала контактов с новой администрацией США

Россия направила запросы для начала контактов с новой администрацией США

Россия направила запросы новой администрации США, чтобы начать первые контакты, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире канала СоловьевLive. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T00:55

2021-02-21T00:55

2021-02-21T06:02

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия направила запросы новой администрации США, чтобы начать первые контакты, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире канала СоловьевLive.По словам главы дипмиссии, цель таких запросов - "начать просто разбираться, что мы можем сделать вместе".Посол добавил, что рассчитывает на подвижки в вопросе иранской ядерной сделки при новом американском президенте Джо Байдене и прагматичное сотрудничество с Вашингтоном по этому и ряду других вопросов."Байден заявил о том, что он собирается туда вернуться, не совсем ясно, как это будет сделано, но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время будут подвижки по этому направлению", - отметил посол.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила сомнения в том, что отношения Москвы и Вашингтона улучшатся в ближайшие месяцы. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил на прошлой неделе в интервью РИА Новости, что Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву.По его словам, она будет включать в себя "противодействие санкциям, противодействие американским попыткам влиять на наши внутренние процессы". Также Москва в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что "многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии".

https://ria.ru/20210219/povestka-1598238372.html

https://ria.ru/20210220/bayden-1598256271.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире