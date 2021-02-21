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Россия направила запросы для начала контактов с новой администрацией США
Россия направила запросы для начала контактов с новой администрацией США
Россия направила запросы новой администрации США, чтобы начать первые контакты, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире канала СоловьевLive. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T00:55
2021-02-21T06:02
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия направила запросы новой администрации США, чтобы начать первые контакты, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире канала СоловьевLive.По словам главы дипмиссии, цель таких запросов - "начать просто разбираться, что мы можем сделать вместе".Посол добавил, что рассчитывает на подвижки в вопросе иранской ядерной сделки при новом американском президенте Джо Байдене и прагматичное сотрудничество с Вашингтоном по этому и ряду других вопросов."Байден заявил о том, что он собирается туда вернуться, не совсем ясно, как это будет сделано, но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время будут подвижки по этому направлению", - отметил посол.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила сомнения в том, что отношения Москвы и Вашингтона улучшатся в ближайшие месяцы. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил на прошлой неделе в интервью РИА Новости, что Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву.По его словам, она будет включать в себя "противодействие санкциям, противодействие американским попыткам влиять на наши внутренние процессы". Также Москва в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что "многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии".
https://ria.ru/20210219/povestka-1598238372.html
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россия, анатолий антонов, сша, в мире

Россия направила запросы для начала контактов с новой администрацией США

00:55 21.02.2021 (обновлено: 06:02 21.02.2021)
 
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Fotolia / Andrea Izzotti
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия направила запросы новой администрации США, чтобы начать первые контакты, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире канала СоловьевLive.
По словам главы дипмиссии, цель таких запросов - "начать просто разбираться, что мы можем сделать вместе".
Посол добавил, что рассчитывает на подвижки в вопросе иранской ядерной сделки при новом американском президенте Джо Байдене и прагматичное сотрудничество с Вашингтоном по этому и ряду других вопросов.
"Байден заявил о том, что он собирается туда вернуться, не совсем ясно, как это будет сделано, но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время будут подвижки по этому направлению", - отметил посол.
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Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила сомнения в том, что отношения Москвы и Вашингтона улучшатся в ближайшие месяцы.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил на прошлой неделе в интервью РИА Новости, что Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву.
По его словам, она будет включать в себя "противодействие санкциям, противодействие американским попыткам влиять на наши внутренние процессы". Также Москва в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что "многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии".
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