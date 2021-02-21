https://ria.ru/20210221/komar-1598455266.html

В Буэнос-Айресе произошло нашествие комаров

В Буэнос-Айресе произошло нашествие комаров

Частый вопрос, который можно сейчас услышать на улицах Буэнос-Айреса, - это, как ни странно, "а не найдется у вас репеллента?". В столице Аргентины - небывалое... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T10:23

2021-02-21T10:23

2021-02-21T10:23

аргентина

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Частый вопрос, который можно сейчас услышать на улицах Буэнос-Айреса, - это, как ни странно, "а не найдется у вас репеллента?". В столице Аргентины - небывалое количество комаров, появление которых стало стечением целого ряда обстоятельств."В парках рядом с рекой почти невозможно находиться, они прямо роем налетают", - жалуется житель Буэнос-Айреса Диего."Я живу в высотке, на 29-м этаже, казалось бы, какие комары? Но нет – и до меня долетают. Я перед сном поливаю себя с ног до головы репеллентом и только потом ложусь, иначе невозможно спать. И окна совсем закрыть нельзя – жара же", - делится своими переживаниями Мария.Что произошло?Насекомое, беспокоящее жителей столицы, - это самый обычный, типичный для этой зоны вид комара Aedes Albifasciatus, но в этом году погодные условия сложились так, что рост их числа оказался взрывным, объясняет член Энтомологического сообщества Аргентины, ученый Мария Виктория Мисиэли."Условием их появления стала длительная засуха, а затем сильные дожди в регионе, которые затопили углубления в земле, где находятся яйца. Все стадии комара (яйцо, личинка, куколка) водные. Что произошло? Одновременно было затоплено много сельских территорий, парковые зоны в городах, в том числе в Буэнос-Айресе, и вышло так, что одновременно развилось большое число взрослых особей", - сказала она РИА Новости.В поисках пищи комары сами или благодаря ветрам прилетели в город. Однако жителям Буэнос-Айреса осталось терпеть не так долго. "Число насекомых уже начало постепенно снижаться, прошло уже больше недели с момента их появления, а эти комары не живут дольше месяца, и им надо откладывать яйца. В основном они предпочитают для этого сельские зоны… Многие уже покидают город (чтобы продолжить род)", - отметила эксперт.Эти комары не являются переносчиками опасных болезней, но их укусы могут вызывать болезненные аллергические реакции. Однако регулирование их числа не считается обязательным в Аргентине – проводить фумигацию затратно и вредно для окружающей среды, да и сами комары не несут угрозы здоровью человека. Так что жителям Буэнос-Айреса стоит всегда дома иметь запас репеллентов.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584030120.html

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буэнос-айрес (город)

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аргентина, буэнос-айрес (город), в мире