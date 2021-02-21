https://ria.ru/20210221/kashel-1598439667.html

Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни

Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни

Постоянный кашель – один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких. Об этом пишет Express со ссылкой РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T02:13

2021-02-21T02:13

2021-02-21T02:13

наука

рак легких

весь мир

великобритания

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Постоянный кашель – один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких. Об этом пишет Express со ссылкой на Национальную службы здравоохранения Великобритании.Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.В Национальной службе здравоохранения отметили, что те, у кого рак обнаружен на самой ранней стадии, имеют гораздо больше шансов прожить еще пять лет по сравнению с теми, у кого диагностирована четвертая стадия.Для того чтобы снизить риск заболевания, эксперты советуют бросить курить, правильно питаться и заниматься спортом.Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).

https://ria.ru/20210121/rak-1593932845.html

весь мир

великобритания

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2021

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рак легких, весь мир, великобритания