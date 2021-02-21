https://ria.ru/20210221/kapitoliy-1598454030.html

Кандидат на пост генпрокурора США обещал наказать штурмовавших Капитолий

Кандидат на пост генпрокурора США обещал наказать штурмовавших Капитолий

Кандидат на пост главы минюста (генерального прокурора) США Меррик Гарленд пообещал в случае утверждения своей кандидатуры сенатом привлечь к ответственности... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T10:09

2021-02-21T10:09

2021-02-21T10:09

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кандидат на пост главы минюста (генерального прокурора) США Меррик Гарленд пообещал в случае утверждения своей кандидатуры сенатом привлечь к ответственности участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января, следует из текста его речи, с которой он выступит в понедельник на слушаниях в юридическом комитете сената."В случае утверждения я проконтролирую судебное преследование сторонников превосходства белой расы и других лиц, которые 6 января штурмовали Капитолий", - говорится в опубликованной изданием Wall Street Journal речи Гарленда.Согласно документу, штурм Капитолия был "отвратительной атакой, которая ставила целью разрушить краеугольный камень (американской) демократии: мирную передачу власти новоизбранному правительству".Гарленд также отметил, что после того, как в 1957 году вступил в силу Акт о гражданских правах, в минюсте был открыт специальный отдел, миссия которого состоит в том, чтобы "защищать гражданские и конституционные права всех американцев, особенно некоторых наиболее уязвимых членов общества"."Эта миссия остается чрезвычайно актуальной, поскольку у нас все еще нет равного для всех правосудия. Сообщества цветных и других меньшинств по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в сферах жилья, образования, трудоустройства и системы уголовного правосудия, они также несут на себе основную тяжесть ущерба, причиняемого пандемией, загрязнением окружающей среды и изменением климата", - подчеркивается в документе.Кандидатуру 68-летнего Гарленда на пост главы минюста выдвинул президент США Джо Байден. Как отмечают СМИ, утверждение его кандидатуры сенатом почти несомненно, поскольку он пользуется поддержкой ряда ключевых сенаторов.

https://ria.ru/20210216/isk-1597749532.html

https://ria.ru/20210210/shturm-1596915923.html

https://ria.ru/20210206/kapitoliy-1596275996.html

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капитолий, джо байден, сша, в мире