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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210221/kapitoliy-1598454030.html
Кандидат на пост генпрокурора США обещал наказать штурмовавших Капитолий
Кандидат на пост генпрокурора США обещал наказать штурмовавших Капитолий
Кандидат на пост главы минюста (генерального прокурора) США Меррик Гарленд пообещал в случае утверждения своей кандидатуры сенатом привлечь к ответственности... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:09
2021-02-21T10:09
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кандидат на пост главы минюста (генерального прокурора) США Меррик Гарленд пообещал в случае утверждения своей кандидатуры сенатом привлечь к ответственности участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января, следует из текста его речи, с которой он выступит в понедельник на слушаниях в юридическом комитете сената."В случае утверждения я проконтролирую судебное преследование сторонников превосходства белой расы и других лиц, которые 6 января штурмовали Капитолий", - говорится в опубликованной изданием Wall Street Journal речи Гарленда.Согласно документу, штурм Капитолия был "отвратительной атакой, которая ставила целью разрушить краеугольный камень (американской) демократии: мирную передачу власти новоизбранному правительству".Гарленд также отметил, что после того, как в 1957 году вступил в силу Акт о гражданских правах, в минюсте был открыт специальный отдел, миссия которого состоит в том, чтобы "защищать гражданские и конституционные права всех американцев, особенно некоторых наиболее уязвимых членов общества"."Эта миссия остается чрезвычайно актуальной, поскольку у нас все еще нет равного для всех правосудия. Сообщества цветных и других меньшинств по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в сферах жилья, образования, трудоустройства и системы уголовного правосудия, они также несут на себе основную тяжесть ущерба, причиняемого пандемией, загрязнением окружающей среды и изменением климата", - подчеркивается в документе.Кандидатуру 68-летнего Гарленда на пост главы минюста выдвинул президент США Джо Байден. Как отмечают СМИ, утверждение его кандидатуры сенатом почти несомненно, поскольку он пользуется поддержкой ряда ключевых сенаторов.
https://ria.ru/20210216/isk-1597749532.html
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капитолий, джо байден, сша, в мире

Кандидат на пост генпрокурора США обещал наказать штурмовавших Капитолий

10:09 21.02.2021
 
© REUTERS / Jim Bourg/File PhotoЧлены организации Oath Keepers во время штурма Капитолия в Вашингтоне
Члены организации Oath Keepers во время штурма Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© REUTERS / Jim Bourg/File Photo
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кандидат на пост главы минюста (генерального прокурора) США Меррик Гарленд пообещал в случае утверждения своей кандидатуры сенатом привлечь к ответственности участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января, следует из текста его речи, с которой он выступит в понедельник на слушаниях в юридическом комитете сената.
"В случае утверждения я проконтролирую судебное преследование сторонников превосходства белой расы и других лиц, которые 6 января штурмовали Капитолий", - говорится в опубликованной изданием Wall Street Journal речи Гарленда.
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Согласно документу, штурм Капитолия был "отвратительной атакой, которая ставила целью разрушить краеугольный камень (американской) демократии: мирную передачу власти новоизбранному правительству".
Гарленд также отметил, что после того, как в 1957 году вступил в силу Акт о гражданских правах, в минюсте был открыт специальный отдел, миссия которого состоит в том, чтобы "защищать гражданские и конституционные права всех американцев, особенно некоторых наиболее уязвимых членов общества".
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"Эта миссия остается чрезвычайно актуальной, поскольку у нас все еще нет равного для всех правосудия. Сообщества цветных и других меньшинств по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в сферах жилья, образования, трудоустройства и системы уголовного правосудия, они также несут на себе основную тяжесть ущерба, причиняемого пандемией, загрязнением окружающей среды и изменением климата", - подчеркивается в документе.
Кандидатуру 68-летнего Гарленда на пост главы минюста выдвинул президент США Джо Байден. Как отмечают СМИ, утверждение его кандидатуры сенатом почти несомненно, поскольку он пользуется поддержкой ряда ключевых сенаторов.
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